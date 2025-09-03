משבר הסמינרים בירושלים הסתיים היום (רביעי) לאחר שאומץ הפיתרון שהוצע על ידי הרבנים, בהם המנהיג הליטאי הרב דב לנדו.

המתווה החדש כולל פתיחת שתי כיתות לימוד חדשות ב"סמינר הישן" בירושלים, בנוסף לשטח שתספק העירייה במבנה סמוך. בכך תושלם קליטת כ-80 תלמידות שלא שובצו, רובן ממוצא ספרדי.

בהודעה מבית הרב לנדו נאמר כי "לבקשתו האישית הוסכם על פתיחתן של שתי כיתות לימוד חדשות בסמינר מכון בית יעקב למורות (הסמינר הישן) בירושלים, ושיבוצן לשביעות רצון כולם של כלל הבנות שנותרו בבית".

עוד נאמר כי "בפנייתו האישית של מרן למנהל הסמינר, הרב ישראל לוין, כתב מרן כי 'קול שוועת התלמידות זועק ואין אפשרות לעמוד מנגד' - והורה לו לפתוח את הכיתות הנוספות".

בעקבות ההסדר, הורה הרב לנדו "לפתוח את שנת הלימודים בכלל כיתות ט' בסמינרים ברחבי העיר, עם השלמת התהליך".

למרות הפתרון בירושלים, בבית שמש עדיין נותרו כ-70 תלמידות שטרם התחילו את שנת הלימודים מסיבות דומות, ושם עדיין לא הושגה הסכמה על אופן שילובן בסמינרים.