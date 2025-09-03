צה"ל עדכן הערב (רביעי) כי הטיל שיורט הבוקר מתימן נשא ראש נפץ מתפזר.

לפי צה"ל, מדובר בטיל קרקע-קרקע עם ראש מתפזר ששוגר מתימן לעבר ישראל על ידי שלטון הטרור החות'י. דווח על רסיסי ירוט באזור בן שמן.

בהודעת צה"ל נמסר כי הציבור מתבקש להישמע להנחיות פיקוד העורף. עוד נמסר כי יש לגלות אחריות וערנות נוכח נפלים וחפצים לא מזוהים, להתרחק מהם ולדווח באופן מיידי למשטרת ישראל.

האזעקות לפני השיגור נשמעו בשרון, השפלה, ירקון, לכיש, שפלת יהודה, שומרון ודן. מאוחר יותר יורט הטיל בהצלחה ובמד"א מסרו כי "לא התקבלו קריאות במוקד החרום 101 של מד"א, לא על נפילות ולא על נפגעים".

הערב זוהה שיגור שני מתימן לעבר ישראל וכעבור זמן קצר הוא יורט. אזעקות הופעלו בעשרות יישובים וערים, באזור ירושלים, מבשרת ציון, בית שמש, מעלה אדומים, קריית ארבע, אפרת, ים המלח, ערד ויישובים נוספים באזורי יהודה והנגב.

הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הודיע כי מוקדם יותר הם שיגרו טיל בליסטי מסוג פלסטין 2 ליעד חשוב ורגיש מערבית לירושלים.

עוד טען כי הם שיגרו כטב"מ לעבר יעד חשוב באזור חיפה במסגרת התגובה הראשונית על התקיפות של ישראל בתימן.