בניסיון לעצור את כיבוש העיר עזה הודיע הערב (רביעי) ארגון הטרור חמאס כי הוא מוכן לדון בעסקה כוללת שתכלול את החזרת כל החטופים וסיום המלחמה.

לפי ההודעה, העסקה המוצעת מצד חמאס כוללת את שחרור כל החטופים הישראלים בתמורה לשחרור מספר מוסכם של אסירים פלסטינים, נסיגת כלל כוחות צה"ל משטחי הרצועה, פתיחת המעברים להכנסת ציוד וסיוע הומניטרי כחלק מתהליך שיקום הרצועה, וכן הקמת ממשלת טכנוקרטים עצמאית שתנהל את ענייני עזה ותקבל לידיה את הסמכויות השלטוניות.

ההצהרה מגיעה על רקע מבצע "מרכבות גדעון ב'" שישראל נערכת ליישומו ובצל החשש בארגון מכיבוש העיר עזה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "לצערנו מדובר בעוד ספין של חמאס שאין בו דבר חדש. המלחמה יכולה להסתיים מיד בתנאים שהקבינט קבע: 1. שחרור כל החטופים. 2. פירוק החמאס מנשקו. 3. פירוז הרצועה. 4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה. 5. הקמת ממשל אזרחי חלופי שאינו מחנך לטרור, אינו משלח טרור ואינו יאיים על ישראל. רק תנאים אלו ימנעו מחמאס להתחמש מחדש ולחזור על טבח ה-7 באוקטובר שוב ושוב כפי שמבטיח".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "החמאס ממשיך לאחז עיניים ומשמיע מילים ריקות, אבל בקרוב יבין שעליו לבחור בין שתי אפשרויות: קבלת תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק, או שעזה תיהפך לתואמת רפיח ובית חאנון. צה"ל נערך במלוא העוצמה".

השר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "זה מאוד פשוט - השבת כל החטופים, פירוק חמאס מנשקו, פירוז עזה, רצועת ביטחון וחופש פעולה ישראלי ברצועה לאורך זמן. זה מצב הסיום המינימאלי של המלחמה. לא פרומיל אחד פחות. בעזרת השם נגיע אליו או בכניעת חמאס וקבלת התנאים הללו, או בהשמדתו במלחמה בקרוב".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "כדי שלא נצטרך יותר להגיב להודעות סרק של חמאס, צריך שלא יהיה יותר חמאס. זו צריכה להיות התשובה היחידה לטרוריסטים הנאצים הללו: תבחרו בין כניעה מוחלטת, תוך התפרקות מוחלטת מנשק, הגירה מרצון מהרצועה והשבת כל החטופים לאלתר - ללא שום תמורה בדמות שחרור אלפי סינווארים מבתי הכלא - או שתושמדו טוטאלית".

מוקדם יותר היום קיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר סיור שטח ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162 תת-אלוף שגיב דהן, מפקדי חטיבות גבעתי, 401, 215 ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל אמר ללוחמים, "אנחנו מגבירים את הלחימה בזירה המרכזית, ברצועת עזה, ומעמיקים את הפגיעה בארגון הטרור חמאס. כוחות צה"ל פועלים בשטחים השולטים על העיר. אתמול התחלנו בגיוס משמעותי של אנשי המילואים כדי להמשיך ולהעמיק את הפגיעה בחמאס".

עוד הוסיף, "אתם, המפקדים והלוחמים בשטח, עומדים באתגרים מהגדולים בתולדות מדינת ישראל, אתם מטובי אנשינו, ופועלים באומץ, בנחישות ובמסירות בלב שטח האויב. יצאנו לשלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון' כדי לממש את מטרות המלחמה. השבת חטופינו - זו משימה ערכית ולאומית. נמשיך להכות במרכזי הכובד של חמאס עד להכרעתו, אנחנו מייצרים אצלם תחושת נרדפות בכל מקום".