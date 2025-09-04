צה"ל זיהה הבוקר (חמישי), בסביבות השעה 05:40, כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל.

נמסר כי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

בהמשך עדכן דובר צה"ל כי הטיל נפל בשטח פתוח מחוץ לשטח מדינת ישראל. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

אתמול (רביעי) בערב יורט טיל ששוגר מתימן לעבר שטח ישראל.

אזעקות הופעלו בעשרות יישובים וערים, באזור ירושלים, מבשרת ציון, בית שמש, מעלה אדומים, קריית ארבע, אפרת, ים המלח, ערד ויישובים נוספים באזורי יהודה והנגב.

מד"א עדכן כי "בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מגן דוד אדום על נפילות או על נפגעים".

גם אתמול בבוקר שיגרו החות'ים טיל מתימן לעבר שטח ישראל. אזעקות נשמעו באזורים שרון, השפלה, ירקון, לכיש, שפלת יהודה, שומרון ודן.

מאוחר יותר יורט הטיל בהצלחה.

הירי החות'י בוצע שישה ימים לאחר חיסול ראש הממשלה שלהם אחמד א-רהאווי יחד עם מספר שרי ממשלה בצנעא.

בימים האחרונים ניסו החות'ים לשגר טילים וכטב"מים לעבר שטח ישראל - ללא הצלחה. אתמול לפנות בוקר שיגרו החותים שני טילים שהתפוצצו בשטח בסעודיה.