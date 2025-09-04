הרשויות בארגנטינה חשפו והשיבו ציור איטלקי נדיר מהמאה ה-18, שנבזז בידי הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה.

היצירה, "Portrait of a Lady" מאת הצייר ג'וזפה גיסלאנדי, נלקחה מסוחר האמנות היהודי-הולנדי יאקוב גודסטיקר, שממנו נשדדו יותר מ-1,000 יצירות בתקופת השואה.

הציור נחשב לאבוד במשך כ-80 שנה, עד שהתגלתה תמונתו באקראי באתר נדל"ן בארגנטינה.

הרשויות המקומיות פתחו בחקירה שבמסגרתה נודע כי הציור הוחזק על ידי בני משפחתו של פרידריך קאדגיין, קצין נאצי לשעבר שפעל כסגנו הכלכלי של הרמן גרינג ונטל חלק מרכזי בביזת אמנות.

לאחר מבצע חיפוש בבית המשפחה, ולאחר מכן מסירת הציור באמצעות עורכי הדין של בתו של קאדגיין, הועבר הציור לידי הרשויות ונמצא כעת במשמרת בטוחה. לפי הערכות, ערכו של הציור נאמד בכ-50 אלף דולר.

בתו של קאדגיין ובעלה נשפטו למעצר בית זמני, ונחקרים בחשד להסתרת רכוש שנבזז והפרעה להליכי משפט. במקביל נבחנת השבת היצירה ליורשיו החוקיים של גודסטיקר.