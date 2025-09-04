עם התקרבות ראש השנה, אלפי חסידי ברסלב נערכים לטיסה המסורתית לאומן.

בשל המלחמה באוקראינה וסגירת השמיים לטיסות אזרחיות, הם נוסעים דרך שדות תעופה במדינות שכנות כמו מולדובה, רומניה ופולין.

כדי למנוע את העיכובים והבעיות שאפיינו את השנים הקודמות, פרסם איחוד ברסלב השנה הנחיות מיוחדות לנוסעים.

רשויות שדות התעופה ברומניה הודיעו כי מי שיגיע מוקדם משלוש שעות לפני הטיסה לא יורשה להיכנס לטרמינל או לשהות סמוך לו. ההגבלה נועדה למנוע את הכאוס שאפיין את השנה שעברה ולאפשר התנהלות תקינה של שדות התעופה.

פעילי איחוד ברסלב מדגישים את החשיבות של שמירת הניקיון והסדר בשדות התעופה. לדבריהם, השארת לכלוך וזוהמה במרחב הציבורי מובילה בכל שנה לביקורת קשה מצד גורמים מקומיים ובתקשורת העולמית וגורמת לחילול שם שמים עצום.

מאמצים רבים הושקעו השנה מול שלטונות רומניה להבטיח את המשך הטיסות, והתנהגות לא מכובדת עלולה לפגוע בהסדרים לשנה הבאה.

האיחוד מזהיר מפני הברחת "אקדחי ביביגן" או רובי צעצוע דומים. בעוד שבתוך אוקראינה הם נחשבים לכלי משחק, במעברי הגבול ובשדות התעופה באירופה הם מוגדרים כ"כלי נשק מסוכן" בשל דמיונם לכלי נשק אמיתיים. החזקתם מהווה עבירה פלילית חמורה ועלולה להוביל למעצר.

בנושא הסיגריות, הכמות המותרת להעברה בגבולות היא עד 40 סיגריות בלבד - שתי חפיסות לאדם. כל כמות נוספת עלולה להיחשב כהברחה מסחרית ולגרור קנסות כבדים. הרשויות הודיעו כי בכוונתן לאכוף נמרצות את האיסור השנה.

בנוגע לתרופות, חסידים המעוניינים להעביר תרופות המכילות חומרים נרקוטיים כמו ריטלין, קונצרטה ותרופות הרגעה, חייבים להכין מראש אישור רפואי באנגלית, אישור נוטריוני והצהרה אישית. העברת תרופות אלו ללא אישורים מתאימים עלולה להיחשב כהברחת סמים.

לבסוף, איחוד ברסלב מזהיר מפני עישון בשדות התעופה. ברוב שדות התעופה באירופה נעלמו פינות העישון, ומי שרוצה לעשן חייב לצאת מחוץ לטרמינל ולעבור את תהליך הבידוק הביטחוני מחדש. עישון במקום אסור עלול לגרור עונשים וקנסות חמורים, עד כדי איסור כניסה למדינה.