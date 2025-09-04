רני רהב ילך לפוליטיקה? מתוך פודקאסט "הצייצנים"

בפודקאסט "הצייצנים" בערוץ משב מבית צהר, בהנחיית עקיבא נוביק, התארח איש יחסי הציבור רני רהב שחשף נדר על העולם הפוליטי.

לדבריו, הוא רואה עצמו "ימין-מרכז" ומציב קו ברור מול נבחרי ציבור שלא שירתו בצבא. "אני לא מוכן להוריד שום התנחלות... כל גיבור מיהודה ושומרון שנלחם עבורי בעזה רשאי לומר כל ביקורת ואני אצדיע לו, אך לנבחרי הציבור שלא עשו צבא אין להם זכות".

בהקשר לשבר עם ראש הממשלה אמר רהב, "ברגע שנתניהו הכריז מרד על מערכת המשפט - סיימתי איתו. עד אז הערכתי מאוד את פועלו באיראן ובתחום ההסכמים המדיניים, אבל היום זה כבר לא אותו בנימין נתניהו שאהבתי".

על השאלה אם הוא חושב להיכנס לפוליטיקה אמר: "נדרתי עם עצמי לא להיכנס לפוליטיקה. עד היום עוד הקפדתי על הנדר הזה, אני לא בטוח שאעמוד בו עד הסוף".

על שיח הרשתות החברתיות אמר: "אם תקלל, תקולל. מי שמקלל אותי או אחרים, מקבל בחזרה פי מאה. זו הדרך היחידה לעצור את זה. סימני הקריאה בציוצים שלי נועדו לזעזע. אני רוצה להחזיר אנשים להיות טובים".

במקביל הדגיש רהב: "ישראל תהיה מקום טוב יותר כשנחזור להיות אנשים טובים, לא נשנא אחד את השני, ונתחיל לפרגן. פרגון זו מחלה טובה והיא הדבר שהכי חסר כאן". רהב גם התייחס לאופק הפוליטי: "בבחירות הבאות סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה. אני חושב שדרעי הוא מבוגר אחראי, אפילו הצעתי בעבר שהוא יהיה שר הביטחון".

לצד הפוליטיקה והשיח הציבורי, הוא חשף צד אישי יותר, אהבתו לאמנות ישראלית והאוסף שצבר לאורך השנים, ואף לוחות הברית הענקיים שמוצבים בכניסה למשרדו לצד שני ספרי תורה. "אני רוצה שהלקוחות שלנו ידעו שהם נכנסים לחברה עם רוח יהודית וערכים".