צפו: השאלה הקשה לחנוך דאום על ההתרחקות מהדת באדיבות קשת 12; סטילס: אורטל זיו דהן

איש התקשורת חנוך דאום התראיין בתוכנית "ראיון מיוחד" בקשת 12 ונשאל בנוגע להתרחקותו מהדת ויחסיו המורכבים עם אביו המנוח.

"אילו אביך היה בחיים - האם גם אז היית 'מעז' להתרחק מהדת?", נשאל דאום על ידי אחד המשתתפים בתוכנית.

הוא השיב "שאלה מאוד טובה שאני שואל את עצמי הרבה. אני נוטה להאמין שהוא לא היה מקפיד ברמה שהוא היה מנתק קשר. אני כן חושב שזה היה מצער אותו. בגלל שלא הייתי רוצה לצער אותו אולי מסלול חיי היה מתגבש אחרת".

אביו של דאום, הרב יחזקאל דאום ז"ל, כיהן כרב המושב רמת מגשימים ור"מ בישיבת הגולן ונפטר מהתקף לב בגיל 51 בשנת 1993.