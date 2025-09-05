כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול בהכוונת אמ"ן ושב"כ נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה.

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ חוסל השבוע נור אלדין דבאבש, שפעל במחלקת הכספים של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

במהלך הלחימה עסק דבאבש בהעברת עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית, כספים ששימשו להתעצמות הארגון ולמימון פעילות צבאית.

בצפון רצועת עזה פועלים כוחות אוגדה 99 לאיתור והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע.

ביממה האחרונה השמידו הכוחות עמדות לשיגור טילי נ"ט, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. צוות הקרב של חטיבת הנח"ל חיסל מספר מחבלים ששהו בקרבת אזור הלחימה.

במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי וחטיבה 401 בפיקוד אוגדה 162 פועלים במרחב כפר ג'באליה ובפאתי העיר עזה. הכוחות חיסלו מחבלים, השמידו תשתיות טרור ופעלו לטיהור זירות מטענים באזור.