ארגון הטרור חמאס פרסם היום (שישי) סרטון נוסף כחלק מהמערכה הפסיכולוגית שהוא מנהל נגד ישראל.

לטענת חמאס, הסרטון צולם בשבוע שעבר, בו נראה החטוף גיא גלבוע דלאל כשהוא נלקח על ידי שוביו לסיבוב ברכב בעיר עזה. במהלך הנסיעה הוא פוגש חטוף נוסף ומגלה כי מוחזקים בעיר שמונה חטופים.

משפחתו של החטוף הנוסף שהתקבל ממנו אות חיים בסרטון מבקשת שלא לפרסם את שמו. גיא ביקש מהצביור בישראל לצאת ולהפגין ופנה לחבריו שהיו איתו בשבי עומר ונקרט וטל שהם שיפגינו: "זאת ההזדמנות האחרונה שלי".

הפרסום מגיע על רקע היערכות כוחות צה"ל לכיבוש העיר עזה. בחמאס מאותתים על לחץ גובר, כאשר הסרטון משמש כלי להשפעה פסיכולוגית במטרה לעכב את המשך הפעילות הצבאית של ישראל.

הסרטון צולם יומיים לפני חיסולו של דובר החמאס אבו עוביידה, שלפי פרסום בגלי צה"ל הכין לפני חיסולו תכנית לעצירת הכניסה לעיר עזה - באמצעות מהלכי טרור פסיכולוגי שיעשו שימוש בחטופים.

הכתב דורון קדוש ציין כי אבו עוביידה סבר שבאופן הזה, יצליח לבלום את מהלכי צה"ל במבצע "מרכבות גדעון ב'".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הטרור הפסיכולוגי של חמאס - כדי שנעצור את הפעולה בעזה. המענה הנדרש: כיבוש מלא, כתישה מוחלטת, עידוד הגירה מאסיבי. רק כך מכריעים, ורק כך משיבים חטופים בביטחון".

לפני מספר חודשים פרסם חמאס סרטון ראשון עם אות חיים מגיא, כאשר הובא יחד עם החטוף אביתר דוד אל נקודת שחרור שלושת החטופים עומר ונקרט, עומר שם טוב ואלי-ה כהן.

גיא ואביתר הגיעו למסיבת הנובה עם חבריהם רון צרפתי ועידן הרמתי שנרצחו באכזריות בטבח 7 באוקטובר. הם הצליחו לחזור לרכב באזור המסיבה בזמן שכבר התנהלה היתקלות בין שוטרים למחבלים, והם נקלעו למרכז האש.

הם נטשו את הרכב ומצאו מחבוא בשיח על הכביש הראשי - שם היו במשך יותר משעה עד שגילה אותם אחד המחבלים. הם נכבלו, עיניהם כוסו, והועלו על טנדר שהוביל אותם לעזה דרך בארי.