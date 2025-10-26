כשבועיים לאחר ששבו מהשבי בעזה, שוחררו היום (ראשון) מבית החולים שלושת פדויי השבי: גיא גלבוע דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.

השלושה עברו בשבועיים האחרונים הליך רפואי ומעקב, וכעת ישובו להמשך שיקום בקהילה.

אילן דלאל, אביו של גיא, אמר: "אנחנו שמחים ורוצים להודות לעם ישראל היקר, שבמשך שנתיים כאב, בכה והתפלל יחד איתנו. בשבילנו זו לידה מחדש".

הוא ביקש להודות: "תודה לחיילי צה"ל, שרק בזכותם הגענו לרגע הזה. אנחנו יוצאים לדרך חדשה - כשעם ישראל מאוחד, אף אחד לא יכול עלינו. עם ישראל חי".

אבישי דוד, אביו של אביתר, הוסיף: "תודה לחיילי צה"ל הגיבורים, למשפחות ששכלו את בניהם וללוחמים שנפצעו, תודה לראש הממשלה נתניהו ועוזריו, לנשיא טראמפ ולצוות הרפואי הנפלא. תודה לדרג הצבאי שליווה אותנו לאורך כל הדרך".

צביקה מור, אביו של איתן, אמר בהצהרה מרגשת: "ברוך השם 'מחלקת השבים' נסגרת היום וכולנו תפילה שלא תקום לעולם 'מחלקת שבים' במדינת ישראל. אמן שאנחנו נהיה ההורים האחרונים שחטופים להם ילדים והם חיים בגיהינום הזה".