שורד השבי גיא גלבוע דלאל שיתף בראיון לערוץ i24NEWS ברגעים הקשים שחווה ביממה שלפני שחרורו.

לדבריו, בשבת שלפני החזרה לישראל, נלקחו הוא וחבריו מעל הקרקע, ושוביהם הודיעו להם על הפסקת אש מתקרבת - ואף הבטיחו לו שיחזור אל אמו בתוך פחות מ-12 שעות. מחבל בכיר מקרב שוביו אף העניק להם כמות חריגה של אוכל ודיבר במונחים של חזרה הביתה.

אך בבוקר שלמחרת, לדבריו, נאמר לו לפתע כי הוא לא ישוב לביתו. שוביו טענו באוזניו כי "הממשלה שלך והצבא לא רוצים אותך", ובכך ניסו לשבור את רוחו ולפגוע בתקוות השחרור.

הוא מספר כי השלים באותו רגע עם האפשרות שייאלץ להישאר בשבי עוד זמן רב. להפתעתו, רק שעות לאחר מכן העירו אותו, נתנו לו בגדים ואמרו לו להתכונן - ובכך החל תהליך השחרור בפועל.

הוא סיפר גם על התקופה הקשה שבה הופרד מחברו הקרוב אביתר דוד, שנחטף יחד איתו ממסיבת הנובה. הפגישה הראשונה ביניהם לאחר השחרור הייתה, לדבריו, מטלטלת רגשית, והם הבינו יחד שהחלום שבו דמיינו את חזרתם כאנשים חופשיים - הפך סוף סוף למציאות.

במהלך שהותו בעזה, לאחר שנפרד מאביתר, הועבר על ידי חמאס לשמש כמגן אנושי בעיר. באותה העת נדרש לכתוב מכתב אישי למשפחתו, לצבא ולממשלה. לדבריו, לא האמין שהמכתב יגיע ליעדו, אך כתב אותו מתוך צורך נפשי לפרוק את רגשותיו - ולאחר שחרורו התברר לו כי המכתב אכן הגיע לידיהם וחיזק את משפחתו.

הוא הדגיש את תחושת התמיכה והאהבה שקיבל מהציבור לאורך כל התקופה, וציין כי גם כששהה בשבי - חש בכך.