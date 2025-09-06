פרשן חדשות 12 עמית סגל מתייחס הערב (מוצאי שבת) לסבב הראיונות שהעניק ראש המוסד לשעבר יוסי כהן.

סגל הצביע על פער בולט בין כישוריו של כהן בעולם הביטחוני והעסקי לבין הדרך שבה הוא מצטייר בזירה הפוליטית.

"נשגב מבינתי איך אדם כל כך מבריק במוסד ובעסקים מתנהל בצורה כה כושלת כשזה מגיע לפוליטיקה", כתב סגל. הוא ציין כי בתחילת מלחמת 'חרבות ברזל', כהן נהנה מתמיכה ציבורית רחבה שהובילה להערכות של עד 12 מנדטים - "מבלי שאמר מילה", אך מאז, לדבריו, "הרס לעצמו".

סגל התייחס לשני ראיונות שמסר כהן בסוף השבוע - האחד לדנה ויס והשני לעיתון "ידיעות אחרונות" - וטען כי המסרים הסותרים שעלה מהם מצביעים על בלבול אסטרטגי. לדבריו, "מהראיון לידיעות אחרונות מסתמן רלביסט נחרץ... מהראיון לדנה ויס עולה לעומת זאת ליכודניק, שלא פוסל שיתוף פעולה עם נתניהו".

סגל הוסיף, "אם זו יוזמה להגברת העניין לרגל הספר החדש - יפה. כאסטרטגיה פוליטית - זה ביזארי".

בראיון לידיעות אחרונות קרא כהן לנתניהו להתפטר, "הוא היה צריך לקחת אחריות ולהכריז על תאריך בחירות. זה דבר מובהק; אחריות אתה לא לוקח כשקורה משהו, אלא בתחילת התפקיד. כל מה שקרה ב-7 באוקטובר זאת אחריותו של רה"מ, יחד עם כל האחראים האחרים".

"איזנקוט, גנץ, לפיד, גולן, בנט, ליברמן, עכשיו יועז הנדל, תכף 'המילואימניקים', לוקחים מאותה עוגה, ובסוף זה משמין באותה מידה. יש גוש אחד - למה אתם לא מאחדים אותו? למה אי-אפשר לייצר מנהיג אחד על כל העוגה?".

עוד אמר “לא אהיה מספר שתיים של בנט ולא שלוש של גנץ. אני לא בזה. אני בכלל לא נכנס לפוליטיקה”.