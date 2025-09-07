עידית, אימו של אלון אהל החטוף בעזה, שיתפה הבוקר (ראשון) בריאיון לכאן רשת ב' בתחושות המשפחה לאחר קבלת אות החיים ממנו ביום שישי בסרטון שפרסם חמאס.

"ישר התקשרתי לרופא עיניים שאני בקשר איתו, העברתי לו את הסרטון וברור שיש לו פגיעה משמעותית בעיניים. הדיבור שלו קצת משובש, אבל הוא נראה בסדר", סיפרה.

לדבריה, "לראות אותו ולראות שעדיין יש בו משהו שלו, החיוך שלו, ברגע אחד זה נותן המון תקווה. הוא חי, חייבים להחזיר אותם הביתה".

במשפחת אהל מתעקשים שלא לאבד תקווה. "אני תמיד אופטימית ותמיד עם תקווה, מ-7 באוקטובר ועד היום. מי אנחנו שלא נהיה עם תקווה? זה התפקיד שלנו כעם, לחזק. כל אדם כל אזרח במדינה הזאת, לא מעניין אותי אם הוא יוצא לרחובות או לא, חייב להאמין ולדעת, וחייב שתהיה לו תקווה שהם חוזרים".

בהמשך התייחסה לשיחתה עם ראש הממשלה. "שוחחתי עם ראש הממשלה על אלון. השיחה ביני ובינו תישאר בינינו, אבל הבהרתי את הדברים מולו והוא שמע. החיים של אלון בידיים של ראש הממשלה, באחריותו האישית, אנחנו סומכים עליו אבל זה לגמרי באחריותו".