צה"ל מסר כי חיל האוויר ביצע תחקיר ראשוני לפגיעת כלי הטיס הבלתי מאויש בנמל התעופה רמון שבערבה ובהמשך עתיד להתבצע תחקיר מעמיק נוסף בנושא.

"בתחקיר עלה כי הכטב"ם זוהה במערכות חיל האוויר אך לא סווג ככטב"ם אויב, ובהתאם לכך לא הופעלו מערכות היירוט וההתרעה. אין אינדיקציה לתקלה טכנית במערכות הגילוי הקיימות", לשון ההודעה.

במקביל לאירוע הנפילה, יורטו בהצלחה שלושה כטב"מים נוספים על ידי חיל האוויר באזור הגבול עם מצרים. הכטב"ם שפגע בנמל התעופה רמון אינו שונה מכטב"מים שיורטו בעבר, ואינו מהווה איום חדש או חריג ביכולותיו.

בצה"ל אמרו שמתחילת המלחמה שוגרו אל עבר ישראל כ-150 כטב"מים חות'ים, יותר מ-98% יורטו בהצלחה.

הדובר הצבאי של החות'ים בתימן, יחיא סריע, הודיע בתגובה כי הארגון שיגר מספר כטב"מים לעבר יעדים שונים בישראל, בהם נמל התעופה רמון, יעדים צבאיים בנגב, ויעדים באשקלון, אשדוד, נתב"ג ויפו.

סריע הצהיר כי החות'ים ימשיכו להסלים את פעולותיהם "למען עזה" ולא ייסוגו, והזהיר את חברות התעופה כי נמלי התעופה בישראל אינם בטוחים ועליהן להפסיק פעילותם במדינה.

כלי הטיס פגע באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון בצהריים ומד"א דיווח על שמונה פצועים - בהם גבר בן 63 במצב קל בהכרה מלאה עם פציעה מרסיסים בגפיים, אישה בת 52 במצב קל שנפלה ונחבלה בגפיים, 2 גברים בני 63 ו-28 וצעירה בת 24 במצב קל עם צפצופים באוזניים והדף, ו-3 נפגעי חרדה.

חובשי רפואת חירום במד"א רן אברהם ואלי וקנין סיפרו: "כשהגענו לשדה התעופה הובילו אותנו אל גבר בן 63, שהיה בהכרה מלאה וסבל מפציעות קלות מרסיסים בגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל ויציב. במקביל, הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבית החולים נפגעת נוספת - אישה בת 52 שנפלה ונחבלה קלות בגפיים. צוותים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי למספר נפגעי חרדה שנכחו במקום".