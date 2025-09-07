נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר בימים האחרונים לחמאס הצעה לעסקה כוללת, הכוללת שינויים מהותיים ביחס להצעות קודמות.

לפי ההצעה שפורסמה בחדשות 12, כל 48 החטופים והחללים ישוחררו ביום הראשון לעסקה, במקביל לשחרור מאות מחבלים ואלפי עצורים פלסטינים.

במסגרת המתווה, ישראל תעצור את מבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה, ותיפתח מיידית במשא ומתן לסיום המלחמה בניהולו הישיר של טראמפ. הלחימה לא תחודש כל עוד נמשך המו"מ.

לפי הדיווח, חמאס טרם השיב להצעה בשל מחלוקות פנימיות בארגון, כשהחשש העיקרי הוא מהכרעתו אם העיר עזה תיכבש. ישראל עודכנה בפרטי ההצעה, ונמסר כי היא מקובלת עליה עקרונית.

הנשיא טראמפ הזהיר את חמאס הערב וקרא לארגון הטרור הרצחני להסכים לתנאי המתווה. "כולם רוצים שבני הערובה יחזור הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים. הישראלים קיבלו את התנאים שהצבתי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי את חמאס מפני ההשלכות של אי קבלת המתווה וזו אזהרה אחרונה. לא תהיה אחת נוספת".

בסביבת ראש הממשלה הגיבו: "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".

ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם הצהרה רשמית בה נכתב: "קיבלנו דרך המתווכות כמה רעיונות מהצד האמריקני להגעה להסכם להפסקת אש. חמאס מדגיש שהוא מוכן מיד לשבת לשולחן המשא ומתן כדי לדון בשחרור כל החטופים - בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה ונסיגה מלאה מהרצועה, הקמת ועדה לניהול רצועת עזה בידי פלסטינים עצמאיים שתחל לפעול מיד, עם התחייבות מפורשת ומוצהרת של האויב לקיים את ההסכמות כדי למנוע חזרה על ניסיונות קודמים שבהם הושגו הסכמים - אבל הם נדחו או בוטלו".

יו"ר כחול לבן בני גנץ קרא לראש הממשלה להשיב בחיוב להצעת הנשיא טראמפ. "התשובה הישראלית על מתווה הנשיא טראמפ כפי שפורסם חייבת להיות - כן חד וחלק. ‏אני שב וקורא לחבריי לאופוזיציה להודיע שניתן את כל הגיבוי הפוליטי הנדרש - כולל כניסה לממשלת פדיון שבויים-משרתים לזמן קצוב אם יידרש. ‏אסור להחמיץ עוד הזדמנות".

מטה המשפחות להחזרת החטופים הגיב: "אם ההצעה המיוחסת לנשיא ארצות הברית אכן הונחה על השולחן, מדובר באפשרות לפריצת דרך של ממש. הנשיא טראמפ הניח על השולחן הצעה להסכם כולל לשחרור כל 48 החטופים והחטופה באופן מיידי ועצירה של המלחמה לאורך כל המו"מ.

"מתן ערבות אישית של נשיא ארצות הברית הוא מהלך היסטורי שאין שני לו. ההסכם יקדם הסדר אזורי רחב, יביא לשחרור כל החטופים והחטופה, יאפשר לחיילים ולמילואים לשוב הביתה, לשקם את משפחותיהם ואת פרנסתם. ההסכם סולל את הדרך לביטחון ישראל ויסיים מלחמת נצח שנמשכת כמעט שנתיים. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להודיע על תמיכה בלתי מסויגת בהסכם המתגבש, ולתת לנשיא טראמפ גיבוי מלא עד לשובם של כל החטופים הביתה, החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה בארצם", לשון תגובת המטה.

ההצעה הועברה באמצעות השליח סטיב וויטקוף, דרך גרשון בסקין, שהיה מעורב בתיווך בעסקת שליט.

ראש צוות המשא ומתן ומקורבו של נתניהו, השר רון דרמר, צפוי להגיע השבוע לוושינגטון ולשוחח עם בכירי ממשל טראמפ.

בסוף השבוע, התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ לשיחות בין ישראל וחמאס להשבת החטופים והפסקת הלחימה בעזה.

"אנחנו במשא ומתן עמוק עם חמאס. זו בחירה של ישראל. אם לא נוציא את כולם עכשיו זה יהיה מאוד רע. יש 32 אנשים מתים. יש 20 חטופים חיים, אבל אני חושב שכמה מהם מתו לאחרונה, כך שמעתי", אמר נשיא ארה"ב.