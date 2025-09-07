צה"ל ממשיך בהיערכותו לקראת המבצע לכיבוש העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.

שתי חטיבות השריון 188 ו-7 יצאו מהרצועה לפרק זמן קצר של רענון, אימונים וחידוש כשירות מבצעית. חטיבה אחת פעלה עד כה בשכונת זיתון שבפאתי העיר עזה, והחטיבה השנייה פעלה בחאן יונס שבדרום הרצועה.

שתי החטיבות צפויות לשוב לפעילות הקרבית בתוך זמן קצר כחלק כאמור מהיערכות כוללת למבצע מרכבות גדעון ב'.

אל"מ מ', מפקד חטיבה 188, אמר במעמד יציאת חייליו מהרצועה, "בחוץ נשמעים קולות שונים. מקומם בחברה דמוקרטית, אבל לא אצלנו. בשדה הקרב, בין הכלים והאבק, כל הרעש הזה נדם. אצלנו אין מחלוקת ואין סימני שאלה. יש רק בהירות אחת, חדה כמו להב, והיא לא מרפה מאיתנו לרגע. כולנו כאן רואים לנגד ענינו כל העת את הפנים של אחינו החטופים. המחשבה הזו, בכל רגע נתון, היא כמו אגרוף בבטן. היא צובטת את הלב וצורבת את הנשמה והיא התזכורת המתמדת לכאב הבלתי נתפס של המשפחות ושל עם שלם".

בהמשך דבריו הדגיש, "מתוך השבר הזה, קיימת ההבנה העמוקה של המשימה שלנו. לנו כלוחמים בשטח, שני הדברים האלה - החטופים והמשימה אחד הם - כי כל פעולה שלכם כאן, כל צעד שלכם באדמת האויב, הוא לא נקמה. הוא המעשה שלשמו נשלחנו לקרב. כשאנחנו משמידים תת קרקע, אנחנו לא רק מסכלים יכולת טרור - אנחנו סוגרים עוד נתיב שיכול להרחיק אותם מאיתנו. כשאנחנו מטהרים בית ממחבלים, אנחנו עוקרים מן השורש את היכולת לשחזר אי פעם את זוועות השבעה באוקטובר. זו המשמעות של הלחימה שלנו. היא קשה, היא גובה מחיר יקר, אבל היא מלאת משמעות".

לדבריו, "אנחנו נלחמים כדי להשיב אותם ואנחנו נלחמים כדי לוודא שאף משפחה לא תדע עוד כאב כזה. לנו כלוחמים, שני היעדים האלה אינם נפרדים. הם המהות האחת של קיומנו כאן. הזרוע שלנו, שהיום מפעילה כוח והורסת תשתיות אויב, היא אותה הזרוע שמחר, בתקווה, תחבק את החטופים שישובו הביתה. אלו שני צדדים של אותה שליחות בדיוק".