אליהו יוסיאן, החוקר המתמחה באיראן ובמזרח התיכון, הזהיר בסוף השבוע האחרון מהשאננות מול האיום האיראני וטען כי טהרן מתכוננת למערכה הבאה נגד ישראל ונגד יעדים יהודיים ברחבי העולם.

יוסיאן, שהתארח בקהילת בית חב"ד לישראלים באורנג' קאונטי בקליפורניה, הציג בהרצאתו תמונת מצב מדאיגה על הכנות איראן לקראת התלקחות עתידית. לדבריו, המשטר האיראני מנצל את התקופה הנוכחית לחיזוק יכולותיו ולהכנת תשתיות פעילות נגד יעדים יהודיים וישראליים.

"איראן לא עוצרת לרגע את ההכנות שלה", אמר יוסיאן בפני חברי הקהילה. "השאננות שחלקנו חשים בתקופה הזו מסוכנת ביותר. המשטר בטהרן רואה בתקופה הנוכחית הזדמנות לחזק את מעמדו ולהכין את המערכה הבאה".

החוקר הדגיש כי האיום האיראני חורג הרבה מעבר לגבולות ישראל ופוגע בביטחון הקהילות היהודיות ברחבי העולם. לדבריו, איראן פועלת באמצעות שלוחיה באירופה, באמריקה ובמקומות נוספים כדי ליצור תשתית לפעילות עתידית.

הרב רפי דדון, ראש קהילת בית חב"ד לישראלים באורנג' קאונטי, ציין כי ההרצאה העלתה את המודעות של חברי הקהילה לאתגרים הביטחוניים העומדים בפני העם היהודי. "חשוב שהקהילה שלנו תבין את המציאות הביטחונית ותהיה מודעת לאיומים", אמר.

המפגש התקיים במסגרת שבת קהילתית מיוחדת שכללה סעודות שבת ותפילות משותפות. הקהילה מתמחה בשירות לישראלים החיים באזור ולמשפחות דוברות עברית בקליפורניה.

יוסיאן קרא לחברי הקהילה להישאר ערניים ולשתף פעולה עם הרשויות המקומיות בכל הנוגע לביטחון הקהילה. הוא הדגיש כי המידע והמודעות הם הכלים החשובים ביותר במאבק נגד האיומים העומדים בפני הקהילות היהודיות בעולם.