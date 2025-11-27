אוסטרליה הודיעה הבוקר (חמישי) על סיווג משמרות המהפכה של איראן כגוף תומך טרור.

ההכרזה פורסמה על ידי שרת החוץ פני וונג, שציינה כי ההחלטה התבססה על הערכת מודיעין שלפיה איראן תכננה פיגועים נגד הקהילה היהודית באוסטרליה.

"התקפותיה של איראן היו חסרות תקדים ומעשי תוקפנות מסוכנים שאורגנו על ידי מדינה זרה על אדמת אוסטרליה, ולכן אנו מכניסים את משמרות המהפכה לרשימת המדינות התומכות בטרור. אין להם מקום באוסטרליה", אמרה וונג.

עוד הוסיפה: "ממשלתו של ראש הממשלה אלבינזי נקטה צעדים תקיפים יותר נגד איראן מכל ממשלה אוסטרלית קודמת, ותמשיך לפעול כדי לשמור על ביטחונם של אזרחי אוסטרליה".

בחודש אוגוסט הצהיר ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, כי ממשלת איראן אחראית לשני אירועים אנטישמיים שאירעו במדינה - האחד בעיר מלבורן והשני בסידני. בעקבות כך, הודיע אלבניזי כי אוסטרליה תגרש את שגריר איראן משטחה.

איראן הכחישה כל מעורבות בתקריות, והודיעה בתגובה כי תוריד דרג ביחסיה עם אוסטרליה.