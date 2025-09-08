זירת הפיגוע אוהביה שרעבי

שישה בני אדם נרצחו הבוקר (שני) בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים. שני המחבלים חוסלו על ידי חייל מחטיבת חשמונאים החרדית, ואזרח חרדי שתועד מסתער לעברם.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 12 פצועים נוספים: שבעה במצב קשה (שתי נשים כבנות 50, אישה בת 35, וגברים בני 70, 63, 50 ו-26), שניים במצב בינוני ושלושה במצב קל כתוצאה משברי זכוכיות. בנוסף טופלו נפגעי חרדה.

לאחר הפיגוע, נסגרו המעברים בעוטף ירושלים ונאסרה כניסה לישראל או יציאה ממנה דרכם. בפיקוד המרכז, יחד עם המשטרה ושב"כ, פתחו בבירור הפרטים וזהויות המחבלים.

המשטרה מסרה כי "בעקבות הירי, צירי הגישה לזירה נחסמו. כוחות משטרה רבים בפיקוד מפקד המחוז בזירת האירוע". שני המחבלים עשו שימוש ברובה קרלו שמיוצר ביהודה ושומרון.

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי בעקבות הפיגוע המעברים בעוטף ירושלים נסגרו לשני הכיוונים. "מתבצעות הערכות מצב משותפות עם משטרת ישראל לברור הפרטים וזהות המחבלים", אמר.

פרמדיק מד"א שהגיע לזירה, נדב טייב, סיפר: "הגענו למקום בכוחות גדולים מיד עם הישמע הדיווח על פצועים מירי. כשהגענו ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לטפל בפצועים ולפנות אותם לבתי החולים".

הפרמדיק פאדי דקידק סיפר: "מדובר בזירה קשה מאוד, הגענו למקום עם כוחות גדולים והתחלנו מיד במיון ראשוני לפצועים ובהענקת טיפול רפואי למספר פצועים בדרגות פציעה שונות, ביניהם פצועים קשה ואנוש. הפצועים שכבו על הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס חלקם מחוסרי הכרה".

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לפיגוע האכזרי ואמר: "בוקר כואב וקשה. אזרחים תמימים, ילדים ומבוגרים, נרצחו ונפצעו בדם קר באוטובוס ברחובה של עיר בידי מחבלים בני עוולה. תיאורי גבורה והצלה יוצאי דופן, לצד מחיר נורא בחיי אזרחים תמימים".

עוד הדגיש הנשיא: "הפיגוע המזעזע מזכיר לנו שוב ושוב שאנחנו נלחמים ברוע מוחלט. העולם חייב להבין מול מה אנו מתמודדים, והוא גם חייב להפנים שהטרור לעולם לא יכניע אותנו ולא ישיג את מטרותיו. עם ישראל חזק. עם ישראל חי". הרצוג הוסיף: "לבי עם המשפחות השכולות בתנחומים וחיבוקים דומעים. אני מתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש".

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: איחוד הצלה

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: ארגון נהגי האוטובוס הסתדרות לאומית

צילום: אביב הרץ/TPS

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: אביב הרץ/TPS

צילום: אביב הרץ/TPS

צילום: דוברות המשטרה