מעצר החשודה בהסתה דוברות המשטרה

כוחות משטרה וצה"ל עצרו הבוקר (שני) בכפר יטא תושבת המקום, ששוחררה לפני מספר חודשים בעסקת החטופים. החשודה נעצרה בחשד שהמשיכה לעסוק בהסתה לטרור ולפגיעה בכוחות הביטחון באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות.

בין הפרסומים שכתבה, לאחר נפילתו של חייל צה"ל ברצועת עזה, ציינה "מזלו של החייל היה רע… ובקרוב גורלו של החייל הבא יהיה טוב יותר - כשבוי חדש שבידינו, שמעו והפנימו".

במהלך מתקפת הטילים מאיראן במבצע "עם כלביא" הוסיפה, "המראות משמחים את הלב, ואללה. שאללה יהרוס אותך עוד ועוד, הלוואי".

המעצר התבצע בפעילות ממוקדת של לוחמי יס"מ והיחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב יהודה, בשיתוף פעולה עם כוחות צה"ל.

מהמשטרה נמסר כי המעצר התבסס על מידע שהתקבל ביחידת רא"ה במחוז ש"י ובפיקוד מרכז, אשר הצביע על כך שהחשודה משויכת לארגון הטרור חמאס וממשיכה בפעילות הסתה.

במהלך חיפוש שנערך בביתה נתפסו מחשביה האישיים ומכשיר הטלפון הנייד שלה, ששימשו על פי החשד להפצת התכנים המסיתים. החשודה הועברה להמשך חקירה בתחנת חברון במחוז ש"י.