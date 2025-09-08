צה"ל התיר לפרסום כי ארבעה לוחמי שריון נהרגו הבוקר (שני) במתקפת גרילה של חמאס על מגנן של הצבא בעיר עזה שבצפון הרצועה.

ההרוגים הם סמ"ר אורי למד (20) מתל מונד, סמל גדי כוטל (20) מקיבוץ אפיקים וסמל עמית אריה רגב (19) ממודיעין-מכבים-רעות.

באירוע נפל לוחם נוסף אשר הודעה נמסרה למשפחתו, שמו טרם הותר לפרסום ויפורסם בהמשך.

מתחקיר ראשוני עולה כי כוח של גדוד 50 בסיוע טנקים של חטיבה 401 חזר לפנות בוקר מפעילות בשכונת שייח' רדואן בצפון העיר עזה, ונכנס ל"כוננות עם שחר". במהלך הערכת מצב שנערכה בתוך המגנן, חלק מהלוחמים שהו בתוך טנק סמוך.

בסביבות השעה 6:00 הסתערו שלושה מחבלים לעבר הטנק, השליכו מטען לתוכו ופתחו בירי לעבר מפקד הכלי.

לוחם שאבטח את הטנקים השיב באש וחיסל לפחות מחבל אחד, בעוד שניים נוספים נמלטו. המטען שהתפוצץ גרם להתלקחות פנימית בטנק, וצוות הכלי כולו נהרג. כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר המחבלים שנמלטו.

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות פרסם הודעת אבל והשתתפות בצערה של משפחת רגב, שבנם עמית נפל בתקרית הקשה. "עמית, בוגר תיכון מו"ר, נפל הבוקר בקרב בצפון רצועת עזה. בשם תושבי העיר מודיעין מכבים רעות אני משתתף בצערם הכבד של ההורים יונתן ויעל והאחים עידו ורוני ובצערם של בני המשפחה והחברים. יהי זכרו של עמית ברוך".

מוקדם יותר התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ להרחבת הפעילות המבצעית ברצועה, וכתב בחשבונו ברשת X כי "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו. זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק - או שעזה תיהרס ואתם תושמדו". כ"ץ הוסיף כי "צה"ל ממשיך כמתוכנן ונערך להרחבת התמרון להכרעת עזה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בבור חיל האוויר: "יום קשה במלחמה שלנו בטרור. שני מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס, רוצחים שישה מאזרחינו היקרים. אני שולח תנחומים למשפחות, ואני שולח גם איחולי החלמה לפצועים. אבל זה לא מספיק. ההנחייה שלי היא ללכת בעוצמה נגד קיני הטרור. ביומיים האחרונים חיל האוויר הפיל 50 מגדלי טרור. כל זה הוא רק מבוא, רק סיפתח, לפעולה העצימה העיקרית - תמרון קרקעי של כוחותינו, שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. לכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת, ותקשיבו לי טוב: ראו הוזהרתם, צאו משם!".