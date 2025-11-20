עפרה לקס, אימו של סגן נוה לקס הי"ד שנפל בקרב גבורה בקיבוץ בארי במתקפת ה-7 באוקטובר, השתתפה באירוע "זיכרון גבורה ותקומה" של משרד המורשת ושוחחה עם ערוץ 7 על המציאות המורכבת של המשפחות השכולות.

"העם רק מתחיל לעבד את מה שקרה כאן", פותחת לקס את דבריה. "אנחנו אפילו לא יודעים אם הגיע הסוף. משפחות שכולות, מרגע שהן מקבלות את הבשורה, חיות בשני מישורים. יש את המישור של ההתמודדות היומיומית ואפילו השעתית - ויש את המציאות - הולכים לחתונות, לעבודה, נמצאים שם עבור הילדים לצד הכואב".

היא מציינת כי האתגר כעת הוא למצוא את הדרך לבנות את המורשת והחוסן הלאומיים תוך כדי ההתמודדות הפרטית.

לקס מתייחסת לשאלה כיצד לספר את סיפור המלחמה וכיצד למצוא את הטוב בתוך הכאב. "זאת שאלה שמונחת לפתחו של כל אחד ואחד. כל אחד יכול לבחור לספר את הסיפור בדרך שלו".

היא קוראת לאימוץ מבט שאינו מתכחש למציאות הכפולה שהתגלתה בשבעה באוקטובר: הכשל המודיעיני והמבצעי, לצד סיפורי הגבורה והאחדות המדהימים. לדבריה, רק מתוך הכרה בעובדות, ניתן לצמוח.

את הצמיחה הזו היא מקשרת ישירות לביטחון הלאומי. "הצמיחה והחוסן האלה הם אלה שגם יעניקו לנו ביטחון - לדעת מול מי אנחנו עומדים - ומי האויבים שלנו. לזכור את זה ולא לשכוח. רק ככה נשיג לעצמנו ביטחון ונדע גם להרתיע בזכות העוצמה שלנו".

לקס דוחה את הרעיון שלמשפחות ששילמו את המחיר היקר ביותר - יש זכות יתר להכריע בוויכוח ציבורי. "למה לי יש יותר מה להגיד משכנה שלי או אחותי שילדיהם משרתים בעזה או מאשת מילואימניק?", היא תוהה.

"צריך לכבד כל אדם באשר הוא. כמובן לא לשכוח את כאב המשפחות השכולות ולהמשיך ללוות אותן - ולדבר מתוך הערכה הדדית והקשבה זה לזה", מסכמת לקס.