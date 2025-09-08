שלמה נפרד מרעייתו שריתה מנדלסון הי"ד צילום: ערוץ 7

מאות בני אדם משתתפים הערב (שני) בהלוייתה של שרה (שריתה) מנדלסון הי"ד שנרצחה בפיגוע הקשה בצומת רמות הנערכת בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים. בהלוויה משתתפת השרה אורית סטרוק.

שלומי, בעלה של שריתה, ספד לה: "אנחנו לא מעכלים את האבדה הגדולה. שריתה אשתי היקרה מפז - היית כולך אנרגיה של טוב לב ודרך ישרה. כל מעשייך היו דוגמה ומופת. היית דמות נערצת על כולם, לכל אחד בדרכו. כל מי שהכיר אותך, בוכה. חניכים בבני עקיבא, כולם לא מעכלים"

אביה בן הרוש, בתה של שריתה ספדה: "איך דבר טהור כמוך פגש ברוע כזה? אני בטוחה שתשמרי עלינו ותשלחי לנו כוחות משמחים ומחזקים מלמעלה. עם ישראל מתייסר מספיק, זה כואב כבר יותר מדי. תתפללי על החטופים, על החיילים ועלינו".

שריתה מנדלסון הי"ד מובאת למנוחות ערוץ 7

השרה אורית סטרוק ספדה בשם הממשלה. "שריתה היקרה, כל יהודי שנהרג על קידוש ה' זה כאב עצום. יהודייה כמוך, לא הכרתי אותך בכלל בחייך אבל רק ממעט הזמן שהמתנו כאן ללוויה שלך, למדתי איזו אישה גדולה היית, איזו אישה שבחרה להשקיע בבניין הארץ, בהקמת היישוב ביתר, בחינוך הנוער, בתנועת הנוער בני עקיבא, בבניין המשפחה, את בחרת, שריתה, להשקיע בדברים הכי נכונים. בחרת לעבוד במקום של חינוך, במקום בו מגדלים את הפירות המשובחים ביותר של העם הזה, את פירות ההילולים של בני עקיבא, היית חלק מתנועה גדולה ומפוארת וגם הבוקר היית בדרכך לעבודה בבני עקיבא. בדרך הזו השיגה אותך יד המרצחים.

השרה סטרוק בהלוויתה של שריתה מנדלסון הי"ד צילום: ערוץ 7

את, שריתה, לעולם לא היית מוסרת את פאתי ירושלים לידיים זרות, לשלטון זר, בטח לא לידיים של מרצחי הרשות הפלסטינית שהשיגו אותך הבוקר. את ודאי לא היית מוותרת על חבלי הארץ שלנו, בטח לא כדי להקים שם מעוזי טרור, אבל אנחנו עם אחד, בספינה אחת אנחנו, ואת חטאי העבר של אוסלו כולנו משלמים. אני אומרת מכאן לכל מנהיגי העולם החופשי, שלוחצים את ידיו של אבו מאזן וחבר מרעיו, ידיכם דמים מלאו. ולעצמנו אני אומרת, את הידיים האלה צריך לגדוע", הוסיפה סטרוק.

מזכ"ל בני עקיבא, יגאל קליין, ספד: "שריתה, המילה אור חוזרת בשורות שכותבים עלייך במהלך היום: האור של ההנהלה, מאור הפנים שתמיד היה שם, האור שהאיר לכל מי שהגיע, מאירת פנים תמיד חושבת חיובי, והטיות מילים בלתי נגמרות סביב האור המיוחד שלך שכולנו הרגשנו אותו והתברכנו ממנו - ממך.

שריתה , לפני פרידה סופית עוד בקשה אחת ממך- עם כל האור את ידעת בתפקידך לדרוש, לדרוש תשלום, לדרוש חובות מרשויות, לדרוש מה שבני עקיבא תמיד הייתה צריכה. יש לנו בקשה אחת שריתה תעלי למעלה לפני כיסא הכבוד ובעוצמה המיוחדת שלך תדרשי עוד חובות מריבונו של עולם שכבר חייב לגאול אותנו: תדרשי טוב למשפחתך ולכל עמנו, תדרשי שישובו חיילינו בבריאות ובשלום מתוך עטרת ניצחון עד ניצחון האור והטוב, תדרשי שישובו חטופינו במהרה, תדרשי שיבת שבותנו למרחבי ארצנו האהובה, תדרשי אחדות עמוקה בתוכנו, תדרשי שיקויים כבר "שמחה לארצך, ששון לעירך ועריכת נר של אור גדול לבן ישי משיחך", תדרשי שבימי פתיחת השנה הזו "יוציא כאור משפטנו", תדרשי שיקויים בנו "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך". שריתה, עמדת כבר בדרישות רבות יותר שדרשת, אז כלפי שמיא בשם כולנו תדרשי גם את אלה בבקשה".