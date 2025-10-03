הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד נאדר מוחתסב, תושב ירושלים בן 29, שלפי האישום הסיע את שני המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת רמות בעיר שבו נרצחו שישה יהודים.

לפי כתב האישום, בבוקר יום הפיגוע מוחתסב יצר קשר עם מתווך להסעות שב"חים כדי להסיע את המחבלים לעיר תמורת 400 שקלים.

לאחר שגילה שהשניים ביצעו את הירי הוא שבר וזרק את מכשיר הטלפון ששימש אותו.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של הסעה שלא כדין, המתה בקלות דעת, חבלה חמורה ושיבוש מהלכי משפט. הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

בפיגוע נרצחו: לוי יצחק פש, שעבד בישיבת קול תורה; יעקב פינטו, בן 25, עולה מספרד שנישא כמה חודשים לפני הפיגוע והתגורר בשכונת רמות, עבד כמדריך בישיבת חדוות התורה; יוסף דוד, בן 43, משכונת רמות בירושלים; ישראל מצנר, בן 31 מירושלים; מרדכי שטיינצג, בן 79, בעלי מאפיית "ד"ר מרק"; ושרה מנדלסון, בת 60 תושבת העיר.