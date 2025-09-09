ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ פרסמו הערב (שלישי) הודעה משותפת בעקבות התקיפה הדרמטית שמטרתה חיסול בכירי חמאס בדוחא.

בהודעתם נמסר כי "אתמול לאחר הפיגועים הרצחניים בירושלים ובעזה, ראש הממשלה נתניהו הנחה את כל גורמי הביטחון להיערך לאפשרות של סיכול ראשי החמאס. שר הביטחון תמך באופן מלא בהצעה זו".

עוד נכתב כי "היום בצהריים, לאור הזדמנות מבצעית, ובהתייעצות עם כל ראשי מערכת הביטחון ובגיבוי מלא, החליטו ראש הממשלה ושר הביטחון לבצע את ההנחייה שניתנה אמש לצה"ל ולשב"כ, והם עשו זאת באופן מדויק ומיטבי".

לדבריהם, "הפעולה מוצדקת לחלוטין לאור העובדה שהנהגת חמאס זו היא שיזמה וארגנה את טבח ה-7 באוקטובר, ולא חדלה לשגר פעולות רצחניות כנגד מדינת ישראל ואזרחיה מאז, לרבות נטילת האחריות על רצח אזרחינו בפיגוע אתמול בירושלים".

בפיגוע הרצחני אתמול בצומת רמות בירושלים נרצחו שישה אזרחים ובאירוע הקשה ברצועת עזה נפלו ארבעה לוחמים מפיצוץ מטען.

ההפצצה בקטאר בוצעה 1,800 ק"מ מישראל עם פצצות כבדות ממטוסי קרב במבצע שמתוכנן בישראל כבר מספר חודשים.

בתקשורת הערבית דווח כי הבכירים הותקפו כאשר התכנסו יחד כדי לדון בהצעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים.

הערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח כי בפגישה בדוחה שהותקפה היו, ח'ליל אל-חיה, זאהר ג'בארין, מוחמד דרויש, טאהר א-נונו, מוסא אבו מרזוק וחוסאם בדראן. שרי הקבינט המצומצם עודכנו מראש על היציאה לפעולה.

ברקע דיווחים על מעורבותן של מדינות נוספות בסיוע לישראל בחיסול בכירי החמאס, משרד ראש הממשלה מסר כי "הפעולה היום נגד בכירי הטרור של חמאס הייתה מבצע ישראלי עצמאי לחלוטין. ישראל יזמה אותו, ישראל ביצעה אותו, וישראל נושאת באחריות מלאה".