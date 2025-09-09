חבר הכנסת עופר כסיף (חד"ש) גינה בחריפות את התקיפה הישראלית נגד בכירי ארגון הטרור חמאס שהתקיימה בדוחא, בירת קטאר.

לדבריו, "הסיכול בדוחא כמוהו כסיכול החטופים. ההפצצה בדוחא בשת"פ עם ארה"ב - תוקפנות שטנית שמשמעותה המשך תוכנית ההשמדה של עזה, רצח מודע של החטופים ואולי אפילו הכרזת מלחמה על קטאר".

כסיף הוסיף ותקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הפושע הסגול וכהנאיו ממשיכים ברצח הסדרתי בחסות הפושע הכתום. לא פלא שמסגול וכתום יוצא חום".

בהמשך דבריו אמר כי "הציבור בישראל חייב להתעורר: העצמת הג'נוסייד, מעבר להיותו פשע נגד האנושות, לא יביא ביטחון ולא חירות לחטופים, אלא רק עוד שכול וכאב לכולנו. הקהילה הבינלאומית חייבת להתערב בדחיפות כדי לעצור את המשך ההשמדה".

בסיום דבריו הוסיף: "הצילו את העם הפלסטיני ואת העם הישראלי מהממשלה הג'נוסידית!".

באופוזיציה מיהרו לברך את מערכת הביטחון על התקיפה הדרמטית. ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד כתב: "מברך את חיל האוויר, צה"ל, שב"כ וכל כוחות הביטחון על פעולה יוצאת דופן לסיכול אויבנו".

מאוחר יותר כתב לפיד: "אנשי חמאס הם בני מוות, אבל בשלב הזה ממשלת ישראל צריכה להסביר כיצד הפעולה של צה"ל לא תוביל להרג החטופים, והאם נלקח בחשבון סיכון חיי החטופים בהחלטה על הפעולה. אסור לחכות יותר. צריך לסיים את המלחמה ולהחזיר אותם הביתה. הלב עם המשפחות".