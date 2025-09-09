בכיר שב"כ לשעבר עדי רותם, ששימש כחבר בצוות המשא ומתן לעסקת החטופים, קרא הערב (שלישי) להכריז על קטאר כמדינה עוינת.

רותם התייחס ברשת X לתקיפה בקטאר נגד בכירי חמאס וכתב, "מוטב מאוחר מאשר לעולם לא".

בהמשך תקף את מעורבותה של קטאר ואמר, "כמי שישב שם בחדרי חדרים, אני יכול לומר בבירור - הפארסה של האירוח הקטרי את הנהגת חמאס - החיבוק והטיפוח במלונות המפוארים - הייתה צריכה להיפסק מזמן".

עוד הוסיף רותם כי יש לנתק מגע עם קטאר, "כעת צריך להשלים את התמונה: לנתק מגע עם קטר, שממשיכה להוביל את אחד ממסעות התעמולה האנטישמיים הקשים ביותר, בערוץ אלג'זירה ולא רק, ולהגדירה כפי שהיא - מדינת אויב בעידן שלאחר 7.10".

לסיום כתב כי המשא ומתן על החטופים "יוכל להימשך גם בלעדיה, ואולי דווקא אז נגלה תובנות חדשות על הדרך קדימה".

מוקדם יותר, מאג'ד אל-אנסארי, דובר משרד החוץ הקטארי:, גינה את התקיפה הישראלית ומסר: "קטאר מגנה בחריפות את התקיפה הישראלית הפחדנית לעבר מבני מגורים בהם גרים מספר חברי הלשכה המדינית של חמאס בדוחה. התקיפה הנפשעת הזו מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ואיום מסוכן לביטחון הקטארים ותושבי קטאר".