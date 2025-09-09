נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך הערב (שלישי) על הפגיעה בצמרת חמאס בקטאר שהובילה ישראל.

לדבריו, "החלטת ראש הממשלה ושר הביטחון יחד עם צמרת צה"ל והשב"כ לפגוע בצמרת הטרור של חמאס חשובה ונכונה".

הנשיא הדגיש: "בל נשכח - חליל אל-חיה הוא טרוריסט רצחני עם דם של אלפים על הידיים, מאדריכלי טבח שבעה באוקטובר וכך גם רבים מעמיתיו".

עוד אמר הרצוג כי "צמרת הטרור של חמאס מקשה שוב ושוב על הצעות פשרה לשחרור החטופים. מול הטרור והרוע המוחלט יש להילחם בנחישות ותעוזה כדי להביא בראש ובראשונה לשחרור החטופים וליצור עתיד טוב יותר לנו ולשכנינו".

לדבריו, למדינת ישראל מחויבות מוחלטת להשבת החטופים, "ובשעה זו חשוב במיוחד לחבק ולחזק את משפחות החטופים ולהמשיך ולפעול בכל דרך להשבתם מגיהנום המרצחים מעזה".