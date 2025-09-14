טאהר א-נונו, בכיר הלשכה המדינית של חמאס, התראיין הערב (ראשון) לערוץ אל-ג'זירה בהופעה ראשונה מאז עלו הדיווחים שהיה אחד מיעדי החיסול בתקיפה בדוחא שבקטאר.

המראיין שאל את א-נונו האם חמאס צופה התפתחויות בעקבות ביקורו של השר רוביו בישראל, וא-נונו השיב, "אנחנו לא מצפים לשום דבר חדש מישראל ולא מביקור זה".

על התקיפה בקטאר אמר: "נתניהו שיגר את הטילים שלו על כל הניסיונות הקיימים לגבי השבת החטופים והפסקת אש".

"אנחנו אומרים לנתניהו: לאור פשע וטרור זה שחצה את כל הגבולות והגיע לדוחה, לאור תקיפות מגדלי המגורים בעיר עזה ולאור הניסיון לגרש את תושבי העיר עזה - אנחנו לא נהיה זהירים יותר לגבי החטופים", אמר.

לדבריו, "נתניהו לא מתעניין בחטופים ועבורו אין לחטופים ערך לאור המדיניות שלו כלפי ההתנגדות, כלפי רצועת עזה וכלפי כל האזור. נתניהו הפנה גב לסוגיית החטופים והוא רצה להעביר מסרים לאזור לגבי כפיית משוואות חדשות באמצעות התקיפה בדוחא".

"מה שישראל יכלה לעשות לפני תקיפה זו, היא לא תוכל לעשות עכשיו. היא רוצה לפגוע בכל האזור ולכן יש לעצור את התוקפנות הישראלית על רצועת עזה באופן מיידי", אמר לסיום.