חמאס פרסם הודעה רשמית שבה האשים את ישראל בניסיון חיסול של המשלחת המתווכת של הארגון בבירת קטאר, דוחא.

לדבריהם, מדובר ב"פרובוקציה בוטה", הפוגעת בריבונות קטאר ופוגעת במאמצי התיווך המשותפים של קטאר ומצרים. יצויין כי גם את חיסולו של מוחמד דף ברצועת עזה הכחיש חמאס באותה עת.

לפי הודעת חמאס, ניסיון החיסול כשל וכל חברי המשלחת הבכירה נותרו בחיים, אך חמישה פעילים נהרגו במתקפה. בין ההרוגים: ג'האד לֻבּד, מנהל לשכתו של ח'ליל אל-חיה, והמאם אל-חיה, בנו של ח'ליל. בנוסף נהרגו שלושה מלווים - עבדאללה עבד אלואחד, מוע'מן חסונה ואחמד אלממלוכ.

חמאס הוסיף כי יחד עם ההרוגים נהרג גם איש ביטחון קטארי, בדר סעד מוחמד אלחמידי, הפועל תחת משרד הפנים של קטאר.

בהודעתו טען חמאס כי "הפעולה מוכיחה שוב את טבעו "הפושע של הכיבוש" ונכונותו לחבל בכל הזדמנות להסכם על הפסקת אש וחילופי שבויים".