שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (רביעי) למבצע "פסגת האש" שמטרתו סיכול בכירי חמאס, ושיגר מסר חד וברור לארגון הטרור.

כ"ץ אמר, "מדיניות הביטחון של ישראל ברורה - ידה הארוכה של ישראל תפעל נגד אויביה בכל מקום. אין מקום שבו יוכלו להסתתר".

בהתייחסו לטבח ה-7 באוקטובר ציין השר כי "כל מי שהיה שותף לטבח ה-7 באוקטובר יתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל ייפגע".

עוד הוסיף כי אם חמאס לא יקבל את תנאי ישראל לסיום המלחמה - שחרור כל החטופים והתפרקות מלאה מנשקו - "הם יושמדו ועזה תיהרס".

במקביל, בגלי צה"ל דווח הבוקר כי מאז שעות הלילה המאוחרות, כולל הבוקר, מספר מקורות במערכת הביטחון מטילים ספקות באשר לתוצאות התקיפה שבוצעה אתמול בקטאר.

שני גורמים במערכת הביטחון מסרו, "זה נראה לא טוב, לא אופטימיים". זאת לאחר שאתמול בשעות הערב המוקדמות יותר הובעה הערכה אופטימית יותר בנוגע לתקיפה. על פי הדיווח, "המצב רחוק מלהיות ודאי ויש לנקוט זהירות בהסקת מסקנות, אולם נכון להבוקר שוררת פסימיות מסוימת בישראל ביחס לתוצאות התקיפה". לפי הדיווחים, מי שנכחו בפגישה בדוחא היו חליל אל-חיה, מוחמד דרוויש, זאהר ג'בארין, ראזי חמד ועיזת א-רישק.

ב"וול סטריט ג'ורנל" נטען כי הטילים ששיגרו מטוסי חיל האוויר נורו מחוץ למרחב האווירי של קטאר, בדומה לתקיפות אחרות שבוצעו בעבר במזרח התיכון - כולל באיראן. עוד נטען כי המטוסים לא היו צריכים לטוס מעל איחוד האמירויות או סעודיה לשם כך.

בתוך כך, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר איים הבוקר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי ישראל תמשיך לפגוע בחמאס, ורמז כי אינו שולל תקיפה נוספת בדוחא. "אם לא השגנו אותם הפעם, נשיג אותם פעם הבאה", אמר.