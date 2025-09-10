במערכת הביטחון בישראל הביעו הלילה (רביעי) ספקות באשר להצלחת תקיפת היעד בדוחא, בירת קטאר, שהייתה מכוונת לעבר בכירי הנהגת חמאס.

בשלב זה, לא התקבל אישור סופי לכך שהמבוקשים הבכירים חוסלו בפעולה. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות שצריך להמתין לממצאים סופיים, ויחד עם זאת, ייתכן שהתקיפה לא הביאה להישג הנדרש.

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר הבוקר הודעה לתקשורת מבלי להתייחס לתוצאות החיסול, "מדיניות הביטחון של ישראל ברורה - ידה הארוכה של ישראל תפעל נגד אויביה בכל מקום. אין מקום שבו יוכלו להסתתר. כל מי שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר יתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל - ייפגע. אם מרצחי ואנסי החמאס לא יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם - הם יושמדו ועזה תיהרס".

בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טורקיה ומצרים הזהירו את ההנהגה הפוליטית של חמאס בקטר בשבועות שקדמו לתקיפה הישראלית. כמו כן, הם המליצו להנהגת חמאס להגביר את האבטחה סביב פגישות מנהיגי הארגון בדוחה. עוד דווח בעיתון האמריקני על התקיפה בקטר כי עשרת מטוסי חיל האוויר נשאו חימוש לטווח רחוק, והם ירו מחוץ למרחב האווירי של קטר. לפי הדיווח, המטוסים לא חדרו למרחב האווירי של סעודיה או איחוד האמירויות.

לפי הודעת ארגון הטרור חמאס, בתקיפה נהרגו מנהל לשכתו של חליל אל-חיה, אבו בילאל, בנו של אל-חיה, שלושה מלווים נוספים ושוטר מקטאר. עם זאת, לפי אחת מהגרסאות שפורסמו אף היא על ידי גורמים בארגון, כמה מבכירי חמאס הצליחו להימלט מהבניין זמן קצר לפני התקיפה - לאחר שקיבלו התרעה מוקדמת.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס לתקיפה בדוחא וכתב ברשת החברתית Truth Social: "זו לא הייתה החלטה שלי. הפצצה חד-צדדית בתוך קטאר, אומה ריבונית ובעלת ברית קרובה של ארה"ב, שעובדת קשה מאוד ולוקחת סיכונים באומץ יחד איתנו כדי לתווך שלום, אינה מקדמת את מטרותיהן של ישראל או של אמריקה."

עם זאת, טראמפ הדגיש: "חיסול חמאס, שהתעשר מסבלם של תושבי עזה, הוא מטרה ראויה." לדבריו, הוא הנחה את שליחו המיוחד סטיב וויטקוף ליידע את הקטארים על המתקפה המתקרבת, "אך למרבה הצער, מאוחר מדי כדי לעצור את המתקפה."