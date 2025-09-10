במועצה האזורית בנימין התייחסו היום (רביעי) לפרסום על מחסור באבטחה ביישוב ענתות והבהירו כי מדובר במציאות שאינה מתקבלת על הדעת.

"העובדה שתושבים במדינת ישראל נדרשים לשלם מכיסם עבור הגנה וביטחון היא עיוות שאינו מתקבל על הדעת. נכון שהמדינה תדאג לביטחונם בדיוק כפי שהיא דואגת לתושבים בשאר הארץ", ציינו במועצה.

עם זאת, לאחר מאמצים משותפים של אגף הביטחון והנהגת היישוב, הושג פתרון מיידי: מספר חיילי הגמ"ר יוצבו לשמירה על היישוב.

במקביל, אגף הביטחון קיים הבוקר פגישה ארוכה עם הנהגת ענתות, במסגרתה הוצגו הדרכים למציאת פתרון קבוע. הוסכם כי היישוב יחזור לגבות מיסי ביטחון כחוק, וכן יפורסם מכרז להפעלת חברת אבטחה פרטית שתספק שירותי שמירה.

עוד נמסר כי המועצה פועלת מול משמר הגבול כדי לזרז את קבלת התקן לשומר נוסף, אשר אושר על ידי המשרד לביטחון לאומי אך טרם הוקצה בפועל.

במועצה הדגישו כי הם נמצאים בקשר רציף עם צה"ל, מג"ב וגורמי ביטחון נוספים: "אנו מסייעים ככל הניתן, אך האחריות של היישוב היא לגבות תשלום עבור קופת הביטחון והשמירה. אנו שמחים שהנהגת היישוב הבינה זאת ותיישם בהקדם".