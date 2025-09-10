מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (רביעי) בעמוד הפייסבוק בערבית של היחידה, "אלמונסק", תיעודים של מקומות פנויים בדרום רצועת עזה המיועדים להצבת מחסות ואוהלים לאזרחים.

לדבריו, מדובר במענה לקמפיין שקרי שמוביל ארגון חמאס, הקורא לאזרחים להישאר בצפון הרצועה ולהימנע מהתפנות למרחב ההומניטרי.

עליאן אמר: "בימים האחרונים ארגון הטרור חמאס מנהל קמפיין שקרי שנועד למנוע מכם, תושבי עזה, לרדת מצפון הרצועה לדרומה לשם הגנתכם וביטחונכם. כדי לפזר את עננת השקרים, יש להעמיד את הדברים על דיוקם".

"בניגוד לטענות חמאס, יש מספר רב של מקומות פנויים במרחב ההומניטרי להצבת אוהלים. אל תיפלו לשקרי חמאס, שרוצה להשתמש בכם כמגן אנושי עבור מטרותיו הרצחניות. חמאס מסכן אתכם ופוגע במשפחותיכם. עליכם לדעת את האמת, ולהישמע להוראות הפינוי. מדובר בהוראות מצילות חיים".