גורמים שונים מעריכים כי ייתכן שחיסול צמרת חמאס בדוחא לא צלח וגם בישראל עדיין בודקים את המידע לגבי ניסיון החיסול.

על פי דיווחים באיראן ראשי ארגון הטרור הרצחני השאירו את הטלפונים בחדר שבו התבצע ניסיון החיסול - אך באותו זמן יצאו להתפלל בחדר סמוך, מה שהציל אותם מהתקיפה.

מקורות שמעורים בתוכן השיחות בין וושינגטון וירושלים אמרו לכאן חדשות כי ישראל הביעה פסימיות בקשר להצלחת המבצע. גורם ישראלי אף אמר כי "המבצע כנראה לא עמד בציפיות שלנו".

עם זאת אמרו הגורמים הישראלים כי עדיין מתבצעות בדיקות והתוצאה אינה ודאית.

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס מוקדם יותר לתקיפה בקטאר ואמר: "למולנו שתי מטרות - שחרור החטופים, זוהי משימה ערכית, ראשונה במעלה, קריטית וחיונית ולצדה משימת מיטוט החמאס - אלו הן משימות דורנו". הרמטכ"ל הבהיר כי המתקפות לא יפסקו, והכוחות ימשיכו לרדוף אחרי ארגוני הטרור בכל אזור, "ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים כפי שעשינו ב-24 השעות האחרונות".

הוא ציין כי צה"ל בוחן מקרוב את שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון, והדגיש: "לנגד עיניי ולנגד עיניי המטה הכללי מטרות המלחמה הרב-זירתית כולה".