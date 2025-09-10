החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שהוחזקה בשבי בעיראק במשך כשנתיים וחצי, שבה הערב (רביעי) לישראל - יממה לאחר שחרורה מהשבי.

מהמוסד נמסר: "אליזבט צורקוב, שהייתה חטופה בעיראק ושוחררה אמש, נחתה בישראל. ראש המוסד מודה לעמיתו הקפריסאי על הסיוע בהעברתה ההומניטרית של אליזבטה דרך קפריסין לישראל. שיתוף הפעולה בין שתי המדינות מוכיח את עצמו פעם נוספת".

מקורות ישראלים ציינו כי לא נדרשה תמורה עבור שחרורה של צורקוב. לדבריהם, ישראל וארצות הברית פעלו בשיתוף אוסטריה, קנדה, גרמניה והצלב האדום, כאשר המאמצים בוצעו בעיקר בחודשים האחרונים בהובלת וושינגטון.

אמש קיבלו גורמים ישראלים עדכון רשמי מהאמריקנים כי צורקוב הועברה מהשבי אל שגרירות ארצות הברית בבגדאד. במהלך השיחה עם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, סיפרה צורקוב פרטים על התקופה שבה שהתה בשבי.

צורקוב, אזרחית ישראל ורוסיה, נחטפה על ידי המיליציה "גדודי חיזבאללה" במרץ 2023 והוחזקה בשבי במשך שנתיים וחצי. היא חוקרת שביקרה בעיראק באמצעות דרכון רוסי לצורך עבודת דוקטורט ומחקר מטעם אוניברסיטת פרינסטון.