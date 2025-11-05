אליזבט צורקוב, אזרחית ישראלית ורוסית ודוקטורנטית באוניברסיטת פרינסטון, חושפת לראשונה את שאירע לה במהלך 903 ימי שבי בעיראק.

צורקוב, שנחטפה בבגדד במרץ 2023 והוחזקה על ידי המיליציה השיעית "כתאיב חיזבאללה", מתארת בראיון ל"ניו יורק טיימס" את תנאי הכליאה הקשים, העינויים והבדידות הממושכת.

לדבריה, היא הוכתה, נחשפה לאלימות מינית, עונתה בחשמל והושארה תלויה מהתקרה. "הם השתמשו בי כשק אגרוף", סיפרה, "כשהתעלפתי - שפכו עליי מים כדי להעיר אותי ולהמשיך". בבדיקה רפואית לאחר שובה לישראל נמצאו נזקי עצבים ופגיעות חמורות הדורשות שיקום גופני ונפשי ארוך טווח.

צורקוב נכנסה לעיראק בדרכונה הרוסי לצורך מחקר אקדמי. במרץ 2023 נחטפה בבגדד לאחר שקבעה פגישה עם אישה שהציגה את עצמה כחוקרת. היא נדחפה לרכב על ידי מספר גברים, הוכתה, הותקפה ונלקחה לבית סגור שבו הוחזקה בתנאים קשים.

בתחילה סברו שוביה כי מדובר באזרחית רוסייה, אך לאחר שמצאו בטלפון שלה הוכחות לזהותה הישראלית, האשימו אותה בריגול. צורקוב הכחישה את ההאשמות, אך לדבריה, לאחר שסירבה להודות - סבלה מעינויים ממושכים. "התחלתי להמציא הודאות שווא כדי להפסיק את המכות", אמרה.

צפו: אליזבט צ'ורקוב במפגש המרגש רונן חורש, לע"מ

לאחר חודשים של בידוד ותת-תזונה, הועברה למתקן אחר, שם קיבלה טיפול בסיסי, ספרים וטלוויזיה, אך עדיין הוחזקה בבידוד מלא ללא חלון במשך כשנתיים. לדבריה, במהלך תקיפות אוויריות שביצעה ישראל נגד מטרות איראניות, רעד המבנה בו הוחזקה.

שחרורה התרחש בספטמבר האחרון. היא הועברה לגורם עיראקי רשמי, ולאחר מכן לוילה בבגדד, שם קיבלה טיפול ראשוני מרופאות מקומיות. בהמשך הוטסה לקפריסין ומשם לישראל, כשהיא סובלת מכאבים קשים. עם הגעתה לבית החולים ביקשה להיכנס על אלונקה, אך שוכנעה ללכת כדי לשדר חוסן. בישראל זכתה לטיפול רפואי ולתמיכת בני משפחתה.