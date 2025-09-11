נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא אהב את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף מטרות של חמאס בתוך קטאר וכינה אותה "החלטה לא נבונה" בשיחה בין השניים מיד לאחר התקיפה, כך מדווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, השיחה הראשונה בין שני המנהיגים לאחר התקיפה היתה קשה. גורם בכיר בממשל טען כי "זו היתה שיחה מתוחה מאוד".

לדבריו נתניהו השיב לטראמפ כי היה מדובר במבצע חיוני וכי היה לו חלון זמן קצר לביצוע התקיפה וחיסול ראשי חמאס וההחלטה המתבקשת היתה לנצל את ההזדמנות.

עוד דווח כי לאחר כמה שעות שוחחו השניים שוב והפעם זו היתה שיחה טובה בטון נינוח ושונה לגמרי.

התגובה הראשונה של טראמפ למתקפה היתה מסוייגת מאוד. הוא הדגיש בה כי "מדובר בהחלטה שהתקבלה על ידי ראש הממשלה נתניהו - ללא קשר אלי".

עוד הדגיש טראמפ "הפצצה חד-צדדית בתוך קטאר, מדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה של ארה"ב שעובדת קשה ואמיצה במאמצים לתווך לשלום, לא מקדמת את מטרות ישראל או אמריקה. עם זאת, חיסול חמאס, שגורם למצוקה של תושבי עזה זו בהחלט מטרה ראויה".

דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה במסיבת העיתונאים היומית שלה כי ארה"ב הודיעה לקטאר לפני התקיפה הישראלית. עם זאת, ראש ממשלת קטאר ושר החוץ מוחמד אל ת'אני טענו מאוחר יותר כי ארצות הברית הודיעה על התקיפה עשר דקות לאחר שהתרחשה.