בארה"ב ובישראל סופדים לפעיל הימין הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק, שנרצח אמש, במהלך אירוע שקיים באוניברסיטת יוטה.

קירק היה פעיל מובהק בנושאים שמרניים, התנגד לנרטיב האנטי-ישראלי והיה אחד מגיבורי הדור הצעיר הרפובליקני. בנוסף לפעילותו הפוליטית, בלט בתמיכתו הבלתי מעורערת בישראל ובמאבק נגד האנטישמיות, עליו ספג ביקורת רבה.

הוא לא היסס לחזור שוב ושוב על אמונתו לפיו ישראל היא בת בריתה האסטרטגית החשובה של ארה"ב גם כאשר גורמים רבים שחלקו עליו - תקפו אותו במלים קשות. הוא העיד על עצמו כשכתב "אין אדם לא יהודי בגילי עם רקורד יותר חד, ברור ומובהק של תמיכה בישראל".

קירק נולד ב-14 באוקטובר 1993 בשיקגו. מגיל צעיר השתתף בפעילות פוליטית של המפלגה הרפובליקנית ואף הופיע בתקשורת כשהוא מייצג את עמדת המפלגה בנושאי חינוך.

עוד לפני שסיים את לימודיו בתיכון הקים את ארגון Turning Point USA שהפך לכוח פוליטי בולט בקמפוסים האמריקאיים עם מאות סניפים ורבבות פעילים. הוא הוביל את המאבק להצגת ערכים שמרניים ונעשה דמות מוערכת מאוד בקרב צעירים אמריקניים.

מגישי התוכניות מגין קלי וגלן בק, שניהם חברים קרובים של קירק, התייפחו הלילה כשנאלצו לבשר על מותו. "הוא היה כל כך צעיר, רק בן 31. למה זה היה צריך לקרות?", תהתה קלי בדמעות. "לא היה סיכוי שהוא ישרוד את הירי הזה", הוסיף בק כשהוא מתקשה להשלים משפט. "לפחות הוא לא סבל הרבה זמן".

בארה"ב מתקשים להתמודד עם ההלם שמסב הרצח. בן שפירו, המשפיען היהודי-האמריקני שהשיא משואה בעקבות פעילותו ההסברתית למען ישראל לאחר השבעה באוקטובר, ספד "אני שבור לב והמום לחלוטין. זה בלתי נתפס. פגשתי את צ'רלי כשהיה בן 18, להוט ונחוש. אמרתי אז שהוא יהפוך להיות ראש המפלגה הרפובליקנית יום אחד. הוא הפך לחשוב יותר מזה. הוא עמד על אמונותיו והיה אדם טוב, אדם שהאמין בטוב וברע ועמד מאחורי ערכיו התנ"כיים. כולנו נתגעגע אליו. עלינו להילחם על הדברים בהם האמין".

גם בישראל סופדים לקירק. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב: "צ'ארלי קירק נרצח בגלל שדיבר אמת והגן על החירות. ידיד ישראל עם לב ארי, שנלחם בשקרים עבור היהודים והנוצרים". הוא הוסיף: "דיברתי איתו רק לפני שבועיים והזמנתי אותו לישראל. לצערי, הביקור הזה לא יקרה. איבדנו בן אדם מדהים. גאוותו חסרת הגבולות באמריקה והאמונה העיקשת שלו בחופש הביטוי יהיו בעלות השפעה לטווח ארוך. נוח על משכבך בשלום, צ'ארלי קירק".

פעיל ההסברה יוסף חדאד שיתף סרטון קצר שבו נראה קירק מתעמת עם סטודנט פרו-פלסטיני, ולאחר ההודעה על הירצחו ספד לו: "איבדנו חבר אמת של מדינת ישראל. איש אמיץ שהגן על המדינה שלנו בנחישות, נתן לפרו-פלסטינים בראש בלי לדפוק חשבון ועשה הסברה ישראלית למרות שהוא לא ישראלי ולא יהודי. יהיה לו מקום של כבוד בפרק על ההסברה במלחמה. הרצח האכזרי הזה הוא אירוע אפל לארה"ב, אך גם עבורנו בישראל".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר "השמאל בארה"ב הצליח לרצוח איש ימין, נקווה שהחיקויים שלהם בישראל לא יצליחו. מילים יכולות להרוג".