פרקליטות מחוז יוטה בארה"ב הגישה כתב אישום חמור נגד טיילר רובינסון המואשם ברצח פעיל הימין האמריקני הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק.

כתב האישום מייחס לרובינסון עבירות של רצח בנסיבות מחמירות ואם יורשע בהן הוא עלול לספוג עונש מוות.

הוא מואשם כי ירה כדור בודד מרובה צלפים שפגע בקירק וגרם למותו.

התובע המחוזי ביוטה, ג'פרי גריי אמר כי "מדובר בפשע מתוכנן היטב, חמור במיוחד, אשר יש לו השפעה מרחיקת לכת על תחושת הביטחון הציבורי".

רובינסון לא הובא לדיון אלא השתתף בו באמצעות שידור וידאו מתוך תא המעצר בו הוא מוחזק.

אתמול דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי פחות מיממה לאחר הרצח הצטרף רובינסון לקבוצת צ’אט באפליקציית Discord ושוחח עם חבריו על התמונות שפרסם ה-FBI, שבהן נראה החשוד בירי. כאשר אחד מהם סימן אותו בהודעה וכתב "wya" - קיצור ל־"where you at", בצירוף אימוג’י של גולגולת. רובינסון השיב: "הכפיל שלי מנסה להכניס אותי לצרות".

ההתכתבות הפכה במהרה לשורת בדיחות. אחד המשתמשים כתב "טיילר הרג את צ’רלי!", ואחר העיר כי אפשר להסגיר את רובינסון כדי לזכות בפרס של 100 אלף דולר שהובטח למי שימסור מידע על היורה.

החשוד לא מחה אלא השתעשע עם חבריו והשיב: "רק אם גם אני מקבל חלק". בשלב מסוים כתב בהומור: "בעצם אני צ’רלי קירק, זייפתי את מותי כדי לעזוב את החיים הפוליטיים ולחיות את החלום בקנזס".

באותו הזמן נמשך המצוד אחריו. על פי הדיווחים, אביו של רובינסון היה זה שזיהה אותו בתמונות שפרסם ה-FBI. האב עימת את בנו עם החשד, סחט ממנו הודאה ובסיוע כומר שכנע אותו להסגיר את עצמו. שעות ספורות לאחר ההתכתבות בקבוצת הצ’אט, נעצר רובינסון על ידי כוחות הביטחון.

מושל יוטה, ספנסר קוקס, אישר כי החשוד שומר על שתיקה ואינו משתף פעולה עם החוקרים, אולם הדגיש כי יתר בני משפחתו מסייעים בחקירה. לדבריו, משפחת רובינסון היא שמרנית, אולם הבן פיתח השקפות שונות מאוד ועבר הקצנה לכיוון השמאל לאחר שנשר מהאוניברסיטה.