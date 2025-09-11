תיעודים מהלחימה בעזה דובר צה"ל

כוחות אוגדה 162 פועלים בפאתי שייח רדואן וכפר ג'באליה, מרחיבים את הלחימה בעומק השטח ומונעים התבססות של ארגוני הטרור במרחב.

הכוחות תוקפים תשתיות צבאיות המשמשות למטרות טרור, מחסלים מחבלים ומאתרים ומשמידים תוואים תת-קרקעיים.

כוחות חטיבה 401 איתרו והשמידו זירת מטענים בג'באליה ומחסן אמצעי לחימה בפאתי העיר עזה. בנוסף, הושמדו שני תוואים תת-קרקעיים באורך מאות מטרים בפאתי העיר עזה.

כוחות חטיבת גבעתי איתרו והשמידו עשרות תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים במרחב וסגרו מעגלים על מספר מחבלים.

כוחות חטיבת האש 215 פועלים לתקיפת תשתיות טרור באופן ממוקד ולחיסול מחבלים ברצועה. הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, ביניהם מפקד מחלקת סיוע בגדוד אלפורקן וראש חוליית נוח'בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל", נמסר מצה"ל.