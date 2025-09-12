נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל הלילה (שישי) במהלך שיחה עם כתבים כיצד תשפיע התקיפה הישראלית נגד מנהיגי חמאס בדוחא על המשא ומתן לעסקת חטופים.

"מקווה שזה לא ישפיע בכלל. אנחנו רוצים שהחטופים ישוחררו, ואנחנו רוצים שהם ישוחררו בקרוב", השיב טראמפ.

ממשלת קטאר, שפעלה כמתווכת בין ישראל לארגון הטרור הרצחני חמאס במו"מ על הפסקת אש ועסקת חטופים, הודיעה ביום שלישי על השעייה מיידית של מאמצי התיווך שלה בעקבות התקיפה הישראלית בדוחא.

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני, תקף בחריפות את התקיפה הישראלית בדוחא ואמר כי מדינתו שומרת "על הזכות לתגובה על המתקפה הבוטה".

ביום רביעי העניק אל ת'אני ראיון לרשת CNN שבו גינה פעם נוספת את התקיפה הישראלית וציין שקטאר "שוקלת הכל מחדש" בנוגע לתפקידה בשיחות עתידיות, אך גם אמר שקטאר לא תיסוג ממאמצי התיווך שלה.