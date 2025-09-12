שורדת השבי אמילי דמארי, שהוחזקה 471 ימים בשבי חמאס בעזה, הופיעה אמש (חמישי) לראשונה בפומבי בבריטניה שבו נאם גם נשיא המדינה יצחק הרצוג.

"לא רציתי להיחטף, העדפתי למות. לקחתי את הרובה של המחבל הצמדתי אותו לראשי ואמרתי: תירה בי! תירה בי!", צוטטה באתר Ynet.

בהמשך תיארה את התנאים הקשים שבהם הוחזקה, בהם כליאה בצפיפות בכלוב זעיר, והודתה לקהילה היהודית בבריטניה על התמיכה המתמשכת במאבק לשחרורה.

בשבוע שעבר צה"ל ושב"כ אישרו כי חיסלו ברצועת עזה את המחבל חאזם עוני נעים, שהחזיק במהלך המלחמה בדמארי, ברומי גונן ובתצפיתנית נעמה לוי. לפי ההודעה, המחבל שהוגדר על ידי דובר צה"ל כבכיר חוסל לפני כשבועיים במרחב העיר עזה.