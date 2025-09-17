שורדת השבי אמילי דמארי ריגשה את בכירי המשק הישראלי במהלך אירוע שערך בית החולים הציבורי אסותא אשדוד.

במהלך הערב שיתפה דמארי בשיחה עם דני קושמרו את מסע ההישרדות המטלטל שלה מתקופת השבי בעזה: "אחרי 471 יום בשבי חמאס, אחרי אינסוף מעברים בין מנהרות טרור, בתים נטושים וכלובים - דברים שאי אפשר לתאר, אני שמחה להיות פה, אבל הלב עדיין לא שלם".

היא ציינה: "שני חברים טובים שלי, גלי וזיו ברמן, עדיין בשבי חמאס. גלי בא להיות איתי בבוקר השבעה באוקטובר, וכשהתחילו מטחי הטילים ישר התקשרתי אליו שיבוא להיות איתי. הוא בא בלי לחשוב פעמיים, רק כדי שאהיה יותר רגועה".

היא ריגשה את הנוכחים כשנשאלה על תנועת היד האייקונית שלה: "מהשבוע הראשון שלי בשבי ידעתי שישר אראה למשפחה שלי מה הם עשו לי. זה הפך לסמל".

עוד היא סיפרה כי "חזרתי מהשבי מחויכת כי ידעתי שאויבנו צופים בנו. היה חשוב לי לשדר חיוך שמראה על אומץ וחירות. הם לא ישברו אותנו. גם אם לקחו לנו את היכולת לאכול, לשתות, לראות קרן שמש - את החירות הפנימית שלי הם לא יכלו לקחת. בסוף, בחרתי בחיים".