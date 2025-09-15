משטרת תל אביב פרסמה היום (שני) הודעה רשמית לקראת חגי תשרי, ובה נקבע כי עד יום חמישי הקרוב יש להגיש את כלל הבקשות המיוחדות לקיום הקפות, תהלוכות וכן "תפילות רגישות". בהודעה הודגש כי בקשות שלא יוגשו עד למועד זה לא יטופלו.

בהודעת המשטרה נמסר כי לצורך תיאום יש לפנות לקצין המבצעים בתחנה. המושג "תפילות רגישות" שנכלל בהודעה עורר תגובות ביקורתיות בקרב גורמים דתיים בעיר.

ראשי קהילות בתל אביב אמרו לערוץ 7, "ראש העיר חולדאי הביא את תל אביב לפינה הקיצונית ביותר בסתימת פיות של הציבור הדתי, הדרה מהמרחב הציבורי ונסיון להשתלט על בתי הכנסת תוך הכנסת אג'נדה של פרוגרס. לא פלא שהמשטרה קוראת לתפילות לגיטימיות 'תפילות רגישות'".

נציין כי לפני כשבועיים, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בנושא התפילות במרחב הציבור, עיריית תל אביב התירה לארגון 'ראש יהודי' לקיים תפילות בהפרדה מגדרית בגן מאיר ביום הכיפורים הקרוב וזאת לאחר שבשנה שעברה ויתרו כדי להימנע מעימותים.

במשטרה הסבירו את השימוש במונח וציינו, "בעקבות אירועים והפגנות שהתרחשו בשנים הקודמות ופגעו בתפילות במרחב הציבורי ובמתפלליו, המשטרה נערכת מבעוד מועד על מנת לאפשר לתושבי תל אביב להתפלל במרחב הציבורי ללא הפרעה".