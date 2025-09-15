בשומרון מגבירים את הלחץ על הריבונות: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, פתח היום (שני) את כנס השומרון וערוץ 7 לריבונות במרפסת של המדינה בפדואל בהשתתפות בכירי הקואליציה, שרים, חברי כנסת ומשפחות שכולות.

הכנס נפתח בקריאה להחלת ריבונות באופן מלא על יהודה ושומרון, ולא רק על פי תוכנית הגושים של השמאל. בפתח הכנס הדגיש דגן כי השומרון הוא חבל ארץ מרכזי לביטחון ולזהות העם היהודי, קרא לממשלה להפסיק בגמגום ולהחיל ריבונות מלאה, והבטיח להגביר את הפעילות ההסברתית והארכיאולוגית בשטח.

הוא פתח בדברי תמיכה נוקבים בהתיישבות ובחשיבות השומרון: "אין קבוצה שאני מגיע איתה לכאן שלא נדהמת מכמה מדינת ישראל קטנה, כולל ערי השומרון. בעיקר צרה. בין הים התיכון לנהר הירדן, 70 קילומטר. 55 מתוכם זה ערי השומרון, המועצה שלי". לדבריו, המיקום הגאוגרפי של השומרון מדגיש את חשיבות השליטה והחיבור לשטח עבור ביטחון המדינה והתנהלותה האזרחית.

בדבריו מתח ביקורת ביקורת חריפה כלפי הממשלה וקרא לפעולה מיידית: "זה שממשלת הימין המלא עוד לא החילה ריבונות מלאה ביהודה ושומרון זה בושה. הגיע הזמן למעשים. ריבונות מלאה על כל היישובים והמרחבים, לנצח במלחמה. ניצחון זה שטח. החמצת ההזדמנות עלולה להיות בכייה לדורות ואני קורא לראש הממשלה ולשרי הממשלה להמיר את ההצהרות במעשים".

הוא המשיך והדגיש כי הציבור והמנהיגים מחוץ לישראל אינם מבינים את המציאות ללא חשיפה ישירה: "כשעומדים כאן אנשים מארצות הברית והם לא יכולים להבין את זה, כמה ישראל קטנה וצרה. אנשים לא יודעים. היעדר היכרות והבנה יוצר בורות שעומדת כנגד ההתיישבות, ולכן יש צורך בהשקעה מתמשכת בחינוך, תיירות ופעילות ארכיאולוגית כדי לחבר את הלב של עם ישראל ללב של ארץ ישראל ולהשפיע על מקבלי ההחלטות בעולם".

במישור המדיני-ביטחוני קישר דגן בין האירועים האחרונים, הכותרת הבינלאומית ורצון חלק מהעולם לקדם פתרונות מדיניים, והזהיר מפני תוצאותיהן: "העובדה שבסופו של דבר הפרס לטרור והפרס לטבח ה-7 באוקטובר הוא באמת עובדה שהעולם פתאום רוצה לתת להם מדינה. לעתים יש דיבורים כאלה להקמת מדינת טרור כאן בלב הארץ. אחרי כל פעם יש פיגועים כאן במדינת ישראל, יש פיגועים באירופה, ויש פיגועים בארצות הברית".

בהמשך דבריו, התגאה בהשקעות שנעשות בחבל הארץ וקידום פרויקטים לשינוי התודעה והעובדות בשטח: "אתמול בדיוק השקנו בשבי שומרון את מרכז הסינון הראשון ביהודה ושומרון.מטרת הפרויקט 'מיליון על המפה', להביא מיליון מטיילים לכאן. החיזוק הנוכחות האזרחית, התיירות והחפירות הארכיאולוגיות מהווים אמצעי מרכזי בחיזוק הטיעון ההיסטורי והחוקי לריבונות".

בפתיחת הכנס ציין דגן: "ריבונות מלאה עכשיו היא צדק היסטורי היא ניצחון במלחמה. עם ישראל צריך ניצחון. ריבונות כאן ביהודה ושומרון היא הניצחון. ריבונות זה השכפ"ץ וחגורת ההצלה של מדינת ישראל. ריבונות זה קונצנזוס, זאת הארץ שלנו. זה הזמן להביא ריבונות. לא את הקשקוש של גושי ההתיישבות, של יוזמת ז'נבה ושל השמאל, שהמשמעות שלה היא להחיל ריבונות רק על גושי ההתיישבות וכל השאר לתת לברברים להקים מדינה פלסטינית. זה בדיוק התוכניות של השמאל. אנחנו צריכים להביא ריבונות מלאה, כזאת שלא תקים מדינה פלסטינית".