יעל זר, אלמנתו של איש ההתיישבות וגואל הקרקעות משה זר ז"ל שנפטר לפני חודשיים, סיפרה בכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון כיצד החל בעלה לפעול בעלה לקידום ריבונות בפועל כבר אחרי מלחמת ששת הימים.

"כשהשתחררו חבלי המולדת משה שם לו מטרה: ריבונות על שטחים בארץ ישראל השלמה. הוא קנה מכל ערבי שהציע לו אדמה. הוא היה מאוד חביב עליהם ומאוד חברותי. הם אהבו אותו, האמינו בו, הוא מעולם לא רימה אותם, הוא שילם כל מחיר שהם ביקשו ותמיד החליף להם את הכסף אצל חלפן ערבי, שיהיה להם דינרים. היה אמון מושלם בו. לכן הם כולם באו בסתר למכור קרקעות", היא חושפת.

"גרנו בקראוון בקרני שומרון ובלילות הם היו באים בסתר. קרה שנפגשו איתו כמה ערבים ביחד באותו ערב, והתחבאו אחד מהשני, אבל כולם באו וידעו שיושב אדם שמכבד אותם ולא רוצה שום דבר בחינם. זה מבחינת משה, ומבחינתי, היה החלת ריבונות על שטחי ארץ ישראל השלמה", היא מוסיפה.

יעל משתפת בסיפור שסיפר לה אחד מחברי הכנסת במהלך השבעה. "הוא אמר לי, עקבתי אחרי משה, ראיתי אותו קונה אדמות ללא הפסקה. התקשרתי אליו ושאלתי אותו, 'איך אתה קונה? אתה לא יודע מה יקרה לשטחים האלה בסוף'. הוא השיב: 'אני יודע מה אני קונה. ומבחינתי, עצם העובדה שאני גואל אדמות של מדינת ישראל זה העניין. לא אכפת לי אם יישב עליהם ערבי כרגע, בסופו של דבר הם יהיו שייכים לארץ ישראל השלמה ואני הוא זה שגאל אותם'. אותו ח"כ הוסיף וסיפר לי 'התחלתי פתאום לראות אותו באור אחר. ראיתי איש ישר, ראיתי אידיאליסט ברמה, ומאז התחלתי, אפילו די בסתר לפעמים, לעזור לו'".

"משה אמר לא פעם 'אני עושה עבודה שהמדינה הייתה צריכה לעשות. אני מכין את הקרקע לריבונות'", סיפרה זר.

בדבריה התייחסה גם למצבה הנוכחי של ההתיישבות ביהודה ושומרון. "אני חושבת שעולם ההתיישבות צריך לצעוד לריבונות. אנשים צריכים להרגיש אזרחים במדינה שלהם".