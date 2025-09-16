אריק אברג'יל, אביו של סמל מתן הי"ד תושב השומרון שנפל בשבעה באוקטובר, סיפר בכנס הריבונות של ערוץ 7 ומועצת שומרון את סיפור הגבורה של בנו אשר נהרג בקיבוץ ניר עם כאשר קפץ על רימון והציל את חיי חבריו.

"מתן היה לוחם צעיר בגדוד 13 בגולני", פתח אברג'יל. "הגדוד שלו היה אמון על הגזרה של קיבוץ נירים בשבעה באוקטובר. מיד כשהחלו הטילים והאזעקות מתן והצוות שלו היו במקום. הם כמובן מייד קפצו לכיוון הפרצות בגדר וקיבלו דיווחים בקשר על חדירות. התנהלו שם מספר קרבות באותו בוקר על ידי הפלוגה של מתן, ובסביבות השעה 10:30, באחד המקרים שמתן והצוות שלו היו בנמ"ר במרדף אחרי מחבלים שמנסים לחדור לקיבוץ נירם, נורה טיל נ"ט לכיוון הנמ"ר והשבית אותו. הנמ"ר בעצם נתקע מול המדגרה של קיבוץ נירים ששרצה במחבלים שירו עליהם מכל הכיוונים. היו שם עשרות מחבלים בשטח שניסו לחדור לנמ"ר, ולחסל את שבעת הלוחמים שהיו שם".

הוא הוסיף לשחזר את האירוע הקשה. "היו מקרים של ירי ותגובה של החברים בנמ"ר, כולל מתן, מול המחבלים שניסו לחדור. נזרקו מספר רימונים. אחד הרימונים חדר לתוך הנמ"ר, מתן קלט את הרימון הזה, הוא מייד זינק לכיוונו כדי להשליך אותו החוצה אבל הבין שיש בעיה, אז הצמיד אותו לגוף שלו, הפנה את הגב שלו לשאר החברים וספג את הפיצוץ לגוף".

אברג'ל מתאר כי לקח למשפחה זמן להפנים את סיפור הגבורה של בנם. "הבנתי שאני איבדתי את הבן שלי, שזה היהלום של המשפחה. ילד עם דרך ארץ, עם ערכים. לאט לאט אתה מבין מהתגובות של הסביבה שהבן שלך עשה משהו גדול. אנחנו כמובן, חושבים על זה שאיבדנו את הילד, אבל אם אני מסתכל על התמונה הרחבה, מתן, למרות גילו הצעיר, היה לוחם בחטיבת גולני וכשהגיע רגע האמת, אז הוא פשוט עשה את מה שצריך. תמיד לימדנו את הילדים שלנו לדעת לקבל החלטות כשהם מגיעים לצומת, מה לעשות ואיך לעשות. עם כל הצער והקושי - אנחנו שלמים עם ההחלטה שלו. כי בעצם המעשה שלו הציל באופן ישיר חיים של שישה חברים שהיו איתו בנמ"ר".

הוא לא מפסיק להתגעגע לבנו. "הכאב לא משתנה. ככל שעובר הזמן ואני לא רואה את הילד שלי אז כמובן שהגעגוע גובר. מצד שני אני מבין שצריך להתמודד עם זה. אני מבין שביום מן הימים גם אנחנו נגיע למעלה, ואז בעצם כל יום שעובר גם מקרב אותי למפגש איתו".