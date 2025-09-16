ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר (שלישי) בפתח עדותו בבית המשפט כי החלה פעולה עצימה בעיר עזה כחלק ממבצע מרכבות גדעון ב.

השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיב להתייצבות של נתניהו בבית המשפט: "העובדה שהלילה החלה המערכה בעזה, ואחרי לילה ללא שינה ראש הממשלה נאלץ לבוא להעיד בבית משפט כי הדיפסטייט בלחץ לקדם את המשפט היא בלתי נסבלת. כאילו אין עומס על בתי המשפט ואין לשופטים אף תיק אחר לדון בו… הגיע הזמן לעצור את הדיונים ההזויים האלו ולחדש אותם אחרי סיום המערכה. אם המשפט של רונאל פישר ורות דוד יכול להיגרר 10 שנים, אפשר לחכות גם עם המשפט של ראש הממשלה באמצע מלחמה".

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, מסר כי "צה"ל החל להשמיד תשתיות חמאס בעיר עזה" והוסיף בפנייה לתושבי העיר עזה כי מדובר ב"מרחב לחימה מסוכן!"

לדבריו, "הישארות במרחב העיר מסכנת אתכם. התפנו מהר ככל הניתן אל השטחים אשר פורסמו, באופן רכוב או רגלי, דרך ראשיד דרומית לנחל עזה. הצטרפו למעל 40% מתושבי העיר שכבר התפנו מהעיר כדי לשמור על שלומם ושלום יקיריהם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב הבוקר, "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור - עד להשלמת המשימה".

אמש דווח ברצועת עזה על תקיפות משמעותיות בצפון מערב העיר עזה. במהלך הלילה תקף חיל האוויר עשרות מטרות ברחבי העיר עזה, בשכונות סברא, דרג', שיח' רדוואן, מחנה הפליטים שאטי, תל אלהווא ואזורים נוספים.